Branilec naslova Amundsen do prve zmage na letošnji turneji

Po dnevu premora se v Dolomitih nadaljuje tekaška novoletna turneja. V moškem delu jo je najbolje z dvema zmagama začel norveški zvezdnik Johannes Hoesflot Klaebo in si tako pred današnjo tekmo pred najbližjim zasledovalcem Francozom Richardom Jouveom priboril 34 sekund naskoka.

A danes je bil na 20-km progi, ki je tekače od tekaškega stadiona v Dobbiacu popeljala do vznožja gorovja Tre Cime in nazaj, prepričljiv lanski skupni zmagovalec Amundsen, ki je na koncu za tretjo letošnjo zmago v svetovnem pokalu, skupno pa sedmo v karieri, za dobrih 20 sekund ugnal rojaka Krügerja. Med prevlado Norvežanov, na prvih šest mest se jih je uvrstilo pet, se je na tretje mesto vrinil Britanec Andrew Musgrave (+28,4).

Klaebo danes ni bil na svoji prepoznavni ravni, morda pa je zgolj varčeval z močmi za nadaljevanje turneje, in je z zaostankom 46,4 sekunde zasedel peto mesto. Vseeno bo trikratni skupni zmagovalec turneje obdržal rumeno majico vodilnega v seštevku Toura. Zdaj ima še 16 sekund prednosti pred po novem drugim Amundsenom in 54 pred danes devetim Američanom Benom Ogdenom. Še dve sekundi več na četrtem mestu zaostaja Krüger.

Ob tem je Klaebo zavoljo lepe prednosti s prvih tekem zadržal tudi srebrno majico najboljšega po točkah na sprintih. Danes so sprinterske točke delili pri prvem vmesnem času na 2,1 km, kjer je maksimalne točke sicer pobral Švicar Janik Riebli.

Točke za vijolično majico za najboljšega na vzponih so delili na polovici tekme pri 10,6 km, kjer je bil najhitrejši Amundsen in tako s 30 novimi točkami še povečal vodstvo v boju za majico, ki jo na letošnji turneji tekači nosijo prvič. Amundsen je po današnji zmagi pred Klaebom po nekaj tekmah znova povišal prednost tudi v seštevku svetovnega pokala.

Na turneji še naprej vztrajata tudi dva Slovenca. Ličef je na današnji preizkušnji zaostal za 2:24,7 minute in končal na 47. mestu. Vili Črv je zaostal 3:31,2 minute, kar je bilo na koncu dovolj za 65. mesto. V skupnem seštevku turneje je Ličef zdaj 56. z zaostankom 4:47 minute. Zaostanek Črva znaša 6:30 minute za trenutno 65. mesto.

Izidi, 20 km, prosto:

- moški:



1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 44:05,3

2. Simen Hegstad Krüger (Nor) + 21,2

3. Andrew Musgrave (VBr) 28,4

4. Andreas Fjorden Ree (Nor) 37,4

5. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 46,4

6. Jan Thomas Jennes (Nor) 48,3

...

47. Miha Ličef (Slo) 2:24,7

65. Vili Črv (Slo) 3:31,2



- novoletna turneja, vrstni red (3/7):



1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1:24:44

2. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 0:16

3. Ben Ogden (ZDA) 0:54

4. Simen Hegstad Krüger (Nor) 0:56

5. Edvin Anger (Šve) 1:07

6. Andrew Musgrave (VBr) 1:11

...

56. Miha Ličef (Slo) 4:47

65. Vili Črv (Slo) 6:30



- vrstni red v svetovnem pokalu (11/31):



1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 786

2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 745

3. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 551

4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 503

5. Erik Valnes (Nor) 458

6. Andreas Fjorden Ree (Nor) 433

...

60. Miha Šimenc (Slo) 97

67. Nejc Štern (Slo) 76

108. Vili Črv (Slo) 26

131. Miha Ličef (Slo) 11