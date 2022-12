Kako se bosta na smukaški klasiki odrezala Slovenca?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar tri smuke v tej sezoni je že dobil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki bo danes startal s številko 11. Kilde je tudi v vodstvu v smukaškem seštevku svetovnega pokala z 89 točkami prednosti pred Švicarjem Marcom Odermattom, ta pa udobno vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. Edini, ki je v tej zimi še zmagal na smukih svetovnega pokala poleg Kildeja, je Avstrijec Vincent Kriechmayr, ki je pred slabima dvema tednoma dobil prvi smuk v Val Gardeni.

Kriechmayr bo danes startal kot deveti, Odermatt pa 13. Tekmo bo ob 11.30 odprl Švicar Stefan Rogentin, prijavljenih pa je 56 tekmovalcev.

Slovenske barve branita Miha Hrobat in Martin Čater, 27. in 30. smukač zime. Čater se bo na klasično progo podal kot 29., Čater takoj za njim. Slovenec je že dobil ta zahtevni smuk v Bormiu, to se je zgodilo 29. decembra 2009, za zgodovinski dosežek pa je poskrbel Andrej Jerman. Rekorder proge je domačin Dominik Paris s sedmimi zmagami. Paris ima danes startno številko 14.

V četrtek bo v Bormiu še tretji moški superG sezone. Tudi v superveleslalomskem seštevku svetovnega pokala vodi Kilde.

Bormio, smuk, startni seznam:

Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marco Odermatt (Švi) 636 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 525

3. Matthias Mayer (Avt) 268

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 252

5. Lucas Braathen (Nor) 215

6. Johan Clarey (Fra) 198

7. James Crawford (Kan) 191

8. Manuel Feller (Avt) 175

9. Alexis Pinturault (Fra) 162

10. Henrik Kristoffersen (Nor) 145

...

12. Žan Kranjec (Slo) 140

39. Martin Čater (Slo) 40

52. Štefan Hadalin (Slo) 29

54. Miha Hrobat (Slo) 27 Smukaški seštevek svetovnega pokala: 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 345 točk

2. Marco Odermatt (Švi) 256

3. Johan Clarey (Fra) 183

4. Matthias Mayer (Avt) 182

5. Vincent Kriechmayr (Avt) 169

...

27. Miha Hrobat (Slo) 27

30. Martin Čater (Slo) 20

