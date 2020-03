Bolšunovu klasika na 50 km v Oslu

Še po tridesetih kilometrih je bilo dvajset tekmovalcev, ki so za Bolšunovim zaostajali manj kot šest sekund, v desetih sekundah pa se je zvrstila najboljša osemnajsterica 5,3 kilometra pozneje. Slabih deset kilometrov pred ciljem je bila šestnajsterica v razmaku dobrih deset sekund, od tega je bilo deset Norvežanov.

Do zmage v ciljnem sprintu

Šest predstavnikov te skandinavske tekaške velesile je bilo med deveterico s sedmimi sekundami razmaka pet km pred ciljem. Med njimi pa ni bilo več drugouvrščenega v seštevku pokala Johannesa Hoesflota Klaeba, ki je tedaj zaostajal za 22,3 sekunde za tedaj vodilnim rojakom Hansom Christerjem Holundom in je izpadel iz boja za vrh.

Dva km in 300 m pred zaključkom tekme sta bila na čelu Krueger in Bolšunov, med njima je bilo 1,2 sekunde razlike, ostali pa so bili že več kot 11 sekund za njima in so bili le še v boju za tretje mesto, ki ga je dobil Iversen. Kruegerja pa je za zmago v ciljnem sprintu ugnal Bolšunov, ki ima edini v seštevku pokala več ko 2000 točk. Tokrat 15. Klaebo je na drugem mestu s skoraj 500 točkami zaostanka.

Lampičeva v torek proti Kanadi

V soboto je Švedinja Frida Karlsson zmagala na 31 kilometrov dolgi progi, druga je bila vodilna v svetovnem pokalu Norvežanka Therese Johaug, edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič pa je bila osma, zaostala je 48 sekund.

Lampičeva je po tekmi v Oslu odpotovala domov, v torek pa že potuje na zaključek sezone v Kanado in ZDA, kjer bo skušala osvojiti prvo mesto v sprintih. Ta čas je na tretjem mestu s 472 točkami, ima 37 točk zaostanka za vodilno Švedinjo Linn Svahn (509 točk), druga je Norvežanka Jonna Sundling (486). Do konca sezone so še trije sprinti.

Izidi, 50 km klasično, moški: 1. Aleksander Bolšunov (Rus) 2;08:05,3 2. Simen Hegstad Krueger (Nor) + 0,9 3. Emil Iversen (Nor) 19,5 4. Eirik Sverdrup Augdal (Nor) 20,3 5. Hans Christer Holund (Nor) 20,8 6. Dario Cologna (Švi) 21,3 ... Svetovni pokal, skupno: 1. Aleksander Bolšunov (Rus) 2221 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1726 3. Paal Golberg (Nor) 1311 4. Simen Hegstad Krueger (Nor) 1260 5. Sjur Roethe (Nor) 1257 6. Iivo Niskanen (Fin) 1221 ... 53. Miha Šimenc (Slo) 105 124. Janez Lampič (Slo) 11

Preberite še: