Bo nekdanji svetovni prvak v smuku predsednik FIS?

Krovna mednarodna smučarska zveza Fis, eden od podpredsednikov je Slovenec Janez Kocijančič, je 52. kongres, ki bi moral biti med 17. in 23. majem v Pattayi na Tajskem, zaradi pandemije novega koronavirusa konec marca že odpovedala, volilni zbor bo najverjetneje jeseni.

Kandidaturo za petega predsednika Fisa v zgodovini je najavil še na švedskem rojeni Britanec Johan Eliasch, milijonar in prvi mož podjetja za športno opremo Head. Med kandidati pa se omenjata še sedanji podpredsednik Fisa Mats Arjes in generalna sekretarka Fisa Sarah Lewis.

Šestinsedemdesetletni Švicar Gian Franco Kasper, ki je na čelu Fisa od leta 1998, je že lani sporočil, da ne bo več kandidiral. Pred njim so bili predsedniki zveze še njegov rojak Marc Hodler (od 1951 do 1998) ter Šved Ivar Holmquist (1924 do 1934) in Norvežan Nicolai Ramm Oestgaard (1934 do 1951).

