Bo nedeljsko vreme skakalcem kaj bolj prizaneslo?

Kot prvi se bo od naših s številko 22 po zaletišču spustil Žiga Jelar, nato mu bodo sledili še Peter Prevc (30), Lovor Kos (34), Timi Zajc (35), Cene Prevc (37) in Anže Lanišek (43).

V soboto smo v Willingenu v vetrovni loteriji videli le eno serijo. Najbolje se je v njej znašel Japonec Rjoju Kobajaši. Do točk so prišli štirje Slovenci, najbolje sta se odrezala Lovro Kos in Žiga Jelar, ki sta si razdelila sedmo mesto. V slabih razmerah sta brez točk ostala Anže Lanišek in Timi Zajc.