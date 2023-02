Bo kdo od slovenskih deskarjev v nedeljo proslavljal s penino?

V gruzijskem Bakurianiju se bo jutri, 19. februarja, s paralelnim veleslalomom začelo svetovno prvenstvo deskarjev alpskega in prostega sloga. Slovenske barve bodo prvi dan prvenstva skušali čim bolje zastopati štirje slovenski deskarji, Tim Mastnak , olimpijski podprvak iz Pekinga, ki je po primerjavah s konkurenco na zadnjih treningih zelo dobro pripravljen, Gloria Kotnik, ki se vrača po poškodbi, Žan Košir, človek za velike tekme, in Rok Marguč, ki je edini od omenjene četverice že osvojil naslov svetovnega prvaka med člani (Stoneham, 2013).

Svetovno prvenstvo, ki bo trajalo do 5. marca, enako kot svetovno prvenstvo v nordijskih športih, ki ga bo gostila Planica, se bo začelo s kvalifikacijami v paralelnem veleslalomu (5.30) in nadaljevalo z izločilnimi boji najboljše šestnajsterice (8.30). V torek (21.2.) bo v istih terminih na sporedu paralelni slalom, dan pozneje (22.2.) pa se bo ob 10.00 začela tekma mešanih dvojic v paralelnem slalomu. Slovenijo bosta zastopala Tim Mastnak in Gloria Kotnik. To je edina medalja, ki je slovensko deskanje še nima, kar je za Mastnaka, posebne vrste motivacija.

Jure Hafner pričakuje medaljo. Foto: Ana Kovač

Na prizorišču v Bakurianiju v Gruziji je zadnje dni snežilo, živo srebro pa se je spustilo globoko pod ničlo, tako kot so vremenoslovci napovedovali že pred dnevi. Kot je sporočil strokovni vodja paralelnih disciplin v slovenski ekipi Jure Hafner, so prvi vtisi na prizorišču zimski, opozoril pa je na dejstvo, da organizatorji tekmovalcem niso uspeli zagotoviti proge s postavljenimi vratci za trening pred tekmo. "Tekmovalna proga je bila danes v boljšem stanju kot v petek, ko je bila podlaga precej mehka, računam, da bo na tekmi proga še bolje pripravljena. Zvečer nas čaka slavnostno odprtje, potem pa je tu že tekma," sporoča Hafner, ki se je kot trener kalil kot pomočnik glavnega trenerja kitajske reprezentance Petra Kotnika, očeta Glorie Kotnik.

Vodja pričakuje medaljo

Hafner je pred odhodom na prvenstvo jasno napovedal, da v Gruziji pričakuje medaljo, seveda pa ni želel izpostavljati kandidata, ki naj bi jo po njegovi oceni najlažje osvojil. Glede na izkušeno ekipo, vsi trije moški predstavniki snežinko s svetovnih prvenstev že imajo, je medalja vsekakor realna in dosegljiva.

Gloria Kotnik zagotavlja, da je po poškodbi pripravljena na tekmovalni vrhunec sezone. Foto: Ana Kovač

Gloria Kotnik, zmagovalka tekme v Cortini zagotavlja, da je njeno okrevanje po poškodbi kolena sredi prejšnjega meseca nad pričakovanji in je zato optimistična, rada pa bi odkljukala še katerega od svojih ciljev. "V svoji karieri počasi dajem kljukice na svoje cilje. Olimpijsko medaljo sem že osvojila, uvrstila sem se tudi na stopničke svetovnega pokala in tudi zmagala. Lepo bi bilo, če bi odkljukala še kaj, se pa z rezultatom ne obremenjujem," je zagotovila bronasta olimpijka iz Pekinga, ki nastopa že na svojem osmem svetovnem prvenstvu.

Tim Mastnak ve, da je hiter. Foto: Ana Kovač

Tudi Tim Mastnak, ki je sezono začel udarno z drugim mestom v paralelnem slalomu, nato pa se tudi zaradi bolezni v januarju ni več vmešal v boj za zmagovalni oder, pravi, da je bolezen stvar preteklosti, razkril pa tudi razveseljiv podatek, da neposredne primerjave s tekmeci (v Dolomitih je treniral z Nemci in Poljaki) kažejo, da je odlično pripravljen.

Tudi Žan Košir ima tako kot vedno visoke cilje (srebrno snežinko že ima, Lachtal 2015). Zaveda se, da na največjih tekmovanjih štejejo samo medalje, zato se tudi sam želi predstaviti v čim boljši luči. "Vem, da vozim dobro, samo vse skupaj se mi mora sestaviti. Sem optimističen," pravi nosilec treh olimpijskih medalj, ki ga tako kot Kotnikovo čaka že osmo svetovno prvenstvo.

Žan Košir je že večkrat dokazal, da je človek za velike tekme. Foto: Miha Matavž

Sproščeno je na prvenstvo odpotoval tudi Rok Marguč, svetovni prvak iz leta 2013, ki verjame, da se lahko dobri stari časi, ko je krojil svetovni vrh povrnejo. Zelo zadovoljen je bil z opravljenim v zadnjih dveh tednih. "Občutki na domačih treningih in pa na zadnjih dveh FIS tekmah v Italiji (3. in 5. mesto v paralelnem veleslalomu) so bili zelo dobri", je povedal pred odhodom na svoje deveto svetovno prvenstvo.

V obeh konkurencah je krog favoritov izjemno širok, zmaga lahko skoraj vsak, ki se mu uspe prebiti v izločilne boje, kjer bo v parih pomerilo najboljših 16 iz kvalifikacij.

Rok Marguč verjame, da se še vedno lahko vmeša v boj za najvišja mesta. Foto: Ana Kovač

Štiri leta od Mastnakove srebrne snežinke

Od zadnje slovenske medalje na svetovnem prvenstvu v deskarju so minila štiri leta. Mastnak je bil leta 2019 v ameriškem Park Cityju drugi v paralelnem veleslalomu. Naslov svetovnega prvaka iz Rogle leta 2021 bo v Gruziji branil le Avstrijec Benjamin Karl, svetovni prvak v paralelnem slalomu, medtem ko ostalih branilcev naslova v Gruziji ne bo. Nemka Selina Jörg, aktualna svetovna prvakinja v paralelnem veleslalomu, je medtem že končala kariero, Rusov Dimitrija Loginova, prvaka v veleslalomu, in Sofije Nadrišine, prvakinje v isti disciplini, na prvenstvu ne bo zaradi političnih razlogov.

