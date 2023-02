Na svetovno prvenstvo v deskanju in smučanju prostega sloga bo odpotovalo osem slovenskih deskarjev, polovica v deskanju prostega sloga, polovica pa v paralelnih disciplinah. Na fotografiji: Urška Pribošič, Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Rok Marguč in Jure Hafner.

Na svetovno prvenstvo v deskanju in smučanju prostega sloga bo odpotovalo osem slovenskih deskarjev, polovica v deskanju prostega sloga, polovica pa v paralelnih disciplinah. Na fotografiji: Urška Pribošič, Gloria Kotnik, Tim Mastnak, Rok Marguč in Jure Hafner. Foto: Ana Kovač

Pred deskarji alpskih disciplin in prostega sloga je vrhunec letošnje sezone: svetovno prvenstvo v Bakurianiju v Gruziji (od 19. 2. do 5. 3. 2023), kjer strokovni koordinator Jure Hafner pričakuje medaljo. Kar trije od štirih slovenskih deskarjev alpskega sloga snežinke (oblika medalj na svetovnih prvenstvih) že imajo, bi pa lahko prvič medaljo osvojili tudi na ekipni tekmi. Slovenske barve bosta na ekipni paralelni slalomski tekmi zastopala Tim Mastnak in Gloria Kotnik, ki nad pričakovanji okreva po januarski poškodbi.

Slovenski deskarji bodo v Gruzijo odpotovali v treh skupinah. Prva, v njej bodo največji slovenski favoriti za odličja, poleg Tima Mastnaka in Glorie Kotnik – oba sta sveža dobitnika Bloudkovih priznanj – še Žan Košir in Rok Marguč, bo na vzhod odpotovala v sredo zvečer. Že v nedeljo (19. 2.) jih čaka tekma v paralelnem veleslalomu, tri dni pozneje, 21. februarja, pa v paralelnem slalomu. Dan pozneje, 22. 2., bo na sporedu ekipna tekma, na kateri bosta nastopila Mastnak in Kotnikova. To je edina medalja, ki je slovensko deskanje še nima.

Gloria Kotnik že skoraj pozabila na poškodbo

Gloria Kotnik: Med deskanjem praktično ne čutim nobenih bolečin, tako da smo vsi skupaj optimistični. Foto: Ana Kovač Razveseljiva novica iz slovenskega tabora je, da je Kotnikova, ki si je v Scuolu v Švici konec januarja poškodovala koleno in je morala opraviti artroskopijo, skoraj stoodstotno pripravljena na tekmovalni vrhunec sezone.

"Med deskanjem praktično ne čutim nobenih bolečin, tako da smo vsi skupaj optimistični," se je smejalo izkušeni Velenjčanki, ki je na novinarsko konferenco na sedežu Smučarske zveze Slovenije prispela neposredno s treninga v Kranjski Gori, kjer se je prvič po težavah s kolenom preizkusila še med slalomskimi vratci, pred tem je trenirala samo veleslalom.

Pred svetovnim prvenstvom ne čuti pritiska. Tega je sicer vajena. Prvič je na taki ravni tekmovanja nastopila že pred 16 leti, leta 2007. "Na prvenstvo odhajam sproščeno, mislim, da sem zdaj že dokazala, da znam deskati na vrhunski ravni, poleg tega so zame vse tekme enake. Lotevam se jih z enakim načrtom oz. pristopom. Prvenstva se veselim. Kljub poškodbi ciljev nisem spreminjala, saj si nikoli ne zastavljam rezultatskih ciljev, ampak le to, da od prvih do zadnjih vratc oddeskam kot najbolje znam."

Kar zadeva tekmice, Kotnikova pravi, da je krog tako širok (udeležba Ester Ledecka je še neznanka), da je nemogoče napovedati prvakinjo. "Zmaga lahko vsaka, ki se bo uvrstila v izločilne boje (najboljših 16 iz kvalifikacijskih voženj, op. a.)."

Srebrno snežinko že ima, branil se je ne bi niti z ekipne tekme

Tim Mastnak: Lepo bi bilo osvojiti medaljo na ekipni tekmi, te Slovenija še nima. Foto: Ana Kovač Samozavestno se na prvenstvo odpravlja tudi Tim Mastnak, ki je v preteklosti že osvojil naslov svetovnega prvaka, a v mladinski konkurenci (2011), iz članske pa ima srebrno snežinko v paralelnem veleslalomu iz leta 2019.

Mastnak, ki ga je januarja ustavila bolezen, jemati je moral celo antibiotike, se je na prvenstvo pripravljal na Rogli in v Dolomitih, kjer je imel neposredno primerjavo z Nemci in Poljaki.

"Treninge sem izpeljal, kot sem si začrtal. Pogoji so bili zelo dobri, veliko dni sem preživel na snegu. Zdaj imam tri, štiri dneve pavze, da si odpočijem in pridem v Gruzijo spočit in z dobrimi občutki. Eno zlato snežinko že imam ter manjšo srebrno, bi bilo pa lepo osvojiti medaljo na ekipni tekmi, te Slovenija še nima." Tudi v moški konkurenci je krog favoritov zelo širok.

Vanj se bo skušal vmešati tudi Žan Košir, ki je novinarsko konferenco zaradi obiska fizioterapevta izpustil, in Rok Marguč. Oba že imata medaljo svetovnega prvenstva, Marguč ima celo štiri, tudi zlato. Čeprav že nekaj časa čaka na vrhunsko uvrstitev, še vedno ni izgubil motiva in visokih pričakovanj.

"Verjamem, da v tem športu še nisem rekel zadnje. Potrjujem pa, da me na svetovnem prvenstvu ne zanima le finale oziroma 13. mesto, želim medaljo," je jasen Celjan.

Foto: Ana Kovač

Strokovni vodja paralelnih disciplin Jure Hafner pri napovedih ni kazal lažne skromnosti, ampak je odkrito napovedal, da od slovenske četverice pričakuje medaljo. "Domov se želimo vrniti s kolajno, kar glede na naše izkušnje z največjih tekmovanj in tudi glede na letošnje izide, vsaj tiste z začetka sezone, ni nerealno. V zadnjem času smo odlično trenirali, pogoji za trening in tekme so bili precej boljši kot januarja, ko se na zahtevnih tekmah svetovnega pokala nismo najbolje znašli. Tokrat verjamemo, da bodo v Gruziji, kjer napovedujejo prave zimske razmere z mrazom in trdimi progami, pogoji za vse tekmovalce enaki."

Jure Hafner si želi, da se slovenski deskarji domov vrnejo z medaljo. Foto: Ana Kovač

V Gruziji se obeta zimska pravljica

Če bo vremenska napoved držala, bo deskarje na prizorišču pričakala prava zimska pravljica. Zapadlo naj bi pol metra snega, živo srebro pa naj bi se spustilo pod deset stopinj Celzija.

V disciplinah snežni park in akrobatski skoki bosta Slovenijo zastopala Urška Pribošič in Naj Mekinc, 21-letni Ljubljančan, ki je prejšnji konec tedna na tekmi svetovnega pokala v Calgaryju v snežnem parku osvojil 8. mesto, kar je največji uspeh v njegovi karieri. V finalu je bil edini deskar z evropske celine. V snežnem žlebu bosta nastopila Tit Štante in povratnica po poškodbi Kaja Verdnik.

