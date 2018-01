Mladi Jelar v družbi elitnih mož, velika smola za Bartola

Novoletna turneja, Bischofshofen (kvalifikacije)

Junak kvalifikacij v Bischofshofnu je bil Poljak Dawid Kubacki, ki je imel lepo prednost pred Norvežanom Johanom Andrejem Forfangom in Simonom Ammannom, ta ima s to skakalnico slabe izkušnje, potem ko je pred leti grdo padel.

Osrednji junak turneje Kamil Stoch je prvi trening skok izpustil, pri drugem že nakazal, da bo tudi tu v ospredju, kvalifikacije pa je končal na petem mestu za Stefanom Kraftom.

Jelar naredil ogromen preskok

Od slovenskih skakalcev je bil nekoliko presenetljivo, a zasluženo najvišje uvrščen Žiga Jelar. S 135 metri ga je poneslo na odlično sedmo mesto. Kar 15 skakalcev je moralo skočiti, da so ga zrinili s prestola in iz središča pozornosti. To je uspelo šele velikemu Ammannu.

Žiga Jelar je bil zadovoljen z doseženim v kvalifikacijah. Foto: Jaka Lopatič

"S svojim skokom sem zelo zadovoljen. To je bil eden od mojih pravih. Že z mize sem začutil, da bom lahko užival v zraku. Zelena črta, ki označuje, koliko moraš skočiti, da prevzameš vodstvo, zna biti zelo zahrbtna. Loviš jo, vlečeš metre in izgubljaš pri ocenah. Ko si precej nad njo, je dober občutek in danes je bilo tako," je bil vidno vesel Jelar in dodal, da se ne bi branil, če bi tudi v prihodnje večkrat tako dolgo stal na mestu vodilnega.

Damjan potrebuje le še en pravi skok in bo zadovoljstvo popolno

Najizkušenejši Jernej Damjan, ki je naš prvi mož turneje, še naprej drži lepo formo. Z doseženim je bil prav tako zadovoljen: "Tu so občutki novi. Tako kot vedno. Pri prvem skoku na treningu sem poskušal prenesti občutke od prej, vendar ni šlo. Pri drugih dveh sem že naredil napredek. Samo še en skok mi mora uspeti in bom imel potem vseh osem na turneji pospravljenih pod streho," je Damjan pogledal proti zastavljenem cilju.

Jernej Damjan je bil spet med najboljšo deseterico. Foto: Sportida A hkrati opozarja: "Nikoli ni nič stoodstotno. Sicer pričakujem, da mi bo uspelo, vendar pri skokih nikoli ne veš. Poglejte, kaj se je zgodilo Tilnu (Tilen Bartol, op. a.), potem ko je dobro skakal in se mu v kvalifikacijah ni izšlo."

Ponesrečen skok Bartola, Prevc od smučanja do pravega skoka

Bartol je bil po svojem nastopu vidno razočaran in jezen, prav hitro pa je odvihral tudi mimo prostora, kjer se zadržujemo novinarji.

Foto: Sportida

Tako kot Damjan se je pri prvem skoku lovil tudi Peter Prevc. Pristal je pri le 101 metru, zato pa pravi skok pokazal na drugem treningu, pri katerem je imel s 135 metri peti rezultat. V kvalifikacijah je skočil malce slabše, a bil še vedno dober trinajsti. "Pri prvem skoku sem šel z enim občutkom, kako bi lahko skočil, vendar se ni sešlo. Veliko sem smučal. Sem pa pri drugem popravil in skočil dobro. Pri kvalifikacijah ni bilo tako dobro, ampak ni se za pritoževati."

Napredek v primerjavi s prejšnjimi skoki je naredil Domen Prevc, ki se bo s takšnim skakanjem jutri lahko zavihtel med dobitnike točk. Na tekmi bosta skakala tudi povratnik Anže Semenič, izpustil je Innsbruck, in Timi Zajc, ki pa bosta morala v soboto nekaj dodati, da se bosta uvrstila med elitno trideseterico.

Kvalifikacije: 1. Dawid Kubaski 136m/139,9točk

2. Johann Andre Forfang 135m/136,3

3. Simon Ammann 136m/133,5



7. Žiga Jelar 135 m/131 točk

10. Jernej Damjan 131m/130,1

13. Peter Prevc 127,5/124,8

18. Domen Prevc 128/119,5

34. Anže Semenič 121,5/108,8

35. Timi Zajc 122/108,7

----------------------------- 62. Tilen Bartol* 109/77,3 * - ni se uvrstil na sobotno tekmo

Pari v Bischofshofnu s slovenskimi tekmovalci: Costantin Schmid (Nem) - Domen Prevc

Anže Semenič - Karl Geiger (Nem)

Timi Zajc - Piotr Zyla (Pol)

Taku Takeuči (Jap) - Peter Prevc

Dimitrij Vasiljev (Rus) - Jernej Damjan

Mackenzie Boyd-Clowes (Kan) - Žiga Jelar

Poljaku lahko zlatega orla vzame le čudež

Poljak Kamil Stoch, vodilni tekmovalec v seštevku novoletne turneje, bo v soboto naskakoval zgodovinski uspeh. Zmagal je na uvodnih treh tekmah, s še enim uspehom pa bi izenačil podvig Nemca Svena Hannawalda in postal drugi Zemljan, ki bi si zagotovil zlatega orla po štirih zaporednih zmagah.

Poljak (833, 2 točke), ki ima v seštevku za skupno zmago pred Nemcem Andreasom Wellingerjem več kot 65 točk prednosti, na današnjem prvem treningu ni skočil. Izmed Slovencev je na lestvici novoletne turneje najvišje Jernej Damjan (744,2). Ljubljančan zaseda osmo mesto.

Drugi trening: Domen Prevc (številka 23) 118 m

Žiga Jelar (30) 122,5 m

Timi Zajc (39) 129,5 m

Anže Semenič (41) 127,5 m

Tilen Bartol (44) 129,5 m

Peter Prevc (48) 135 m

Jernej Damjan (57) 130 m Najdaljši skok na drugem treningu je uspel Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je skočil kar 139,5 metra. Prevčev dosežek je bil dovolj za peto mesto.