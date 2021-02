Kam lahko posežejo Slovenci?

Na moški tekmi so favoriti Norvežani in Francozi. Na zadnjih tekmah so bili dvakrat boljši Francozi, ki branijo lansko zmago. Norvežani so dobili prvo tekmo, na drugi pa so Švedi dokazali, da je tudi na njih treba resno računati. Na stopničke so se uvrstili še Nemci, Italijani in Rusi.

Slovenija še čaka na vrhunsko uvrstitev na domačem SP. A na posamični tekmi so Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Alex Cisar dokazali, da so lahko zelo natančni na strelišču in hitri v smučini, ta četverica pa bo slovenske barve branila tudi v štafeti. Na startu bo 27 reprezentanc.