Odermatt z astronomsko prednostjo do nove zmage, Kranjec v prvi peterki

Marco Odermatt je postal prvi smučar po Italijanu Albertu Tombi, po skoraj treh desetletjih, ki je zmagal na devetih tekmah svetovnega pokala v eni disciplini po vrsti. Tomba je zmagal na devetih zaporednih slalomih v letih 1994 in 1995. Svetovni in olimpijski prvak v veleslalomu je zmagal na zadnjih treh veleslalomih pretekle sezone in dominiral tudi na vseh šestih dosedanjih tekmovanjih v tej sezoni. Daleč pred obema je še vedno Šved Ingemar Stenmark, ki je po uradni statistiki zmagal na 15 veleslalomih zapovrstjo v letih od 1978 do 1981.

Kranjec: Dve solidni vožnji

Edini slovenski predstavnik na današnji tekmi je bil Žan Kranjec, ki se je izkazal s 5. mestom. "Bili sta dve solidni vožnji, ne pa perfektni oziroma ne takšni, kakršni bi mogoče lahko tudi pokazal. Kar se tiče same podlage, bi si želel imeti še bolj trdo, mogoče tudi bolj ledeno progo. Vem, da sem v trših razmerah še boljši, ampak danes je bilo toplo, ni bilo čisto trdo, ampak vseeno se mi zdi, da sem solidno opravil z današnjim dnem," je po petem mestu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Kranjec. Žan Kranjec je tekmo končal na odličnem petem mestu. Foto: Guliverimage

Bergant: Potegnil je skoraj maksimum

Trener Klemen Bergant meni, da je glede na pogoje na tekmi, potegnil skoraj maksimum. "Predvsem zgornji del proge mu ni ustrezal, šlo je za izredno agresiven sneg, zelo podoben tistemu, kot je bil letos v Söldnu, kjer se ni znašel, je pa bil boljši v strmini in v zadnjem delu proti cilju," je po tekmi povedal Bergant.

"Na koncu vrhunsko peto mesto, zdaj bomo Žana poskusili spočiti, jutri skupaj s Tijanom Marovtom tekmuje v slalomu. Upamo, da bomo jutri osvojili prve točke v sezoni v moškem slalomu," je napovedal slovenski trener.

Kranjec je v tej sezoni daleč najuspešnejši član slovenske ekipe v svetovnem pokalu. Decembra in januarja se je na treh tekmah v veleslalomu zavihtel na oder za zmagovalce, dvakrat s tretjim mestom v Alta Badii in nato še s tretjim mestom na nočni tekmi pod reflektorji v Schladmingu.

V seštevku discipline je še naprej tretji (271 točk), pred njim sta le Zubčić (314) in nadstandardni Odermatt, ki ima pred Slovencem 329 točk prednosti.

Izidi, po finalni vožnji: 1. Marco Odermatt (Švi) 2:15,75 1:10,09 1:05,66 2. Alexander Steen Olsen (Nor) 2:16,66 +0,91 1:10,44 1:06,22 3. Manuel Feller (Avt) 2:16,83 +1,08 1:10,56 1:06,27 4. Stefan Brennsteiner (Avt) 2:17,04 +1,29 1:10,94 1:06,10 5. Žan Kranjec (Slo) 2:17,22 +1,47 1:10,96 1:06,26 6. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:17,24 +1,49 1:11,44 1:05,80 7. Loic Meillard (Švi) 2:17,26 +1,51 1:10,98 1:06,28 8. Thomas Tumler (Švi) 2:17,34 +1,59 1:11,53 1:05,81 9. Filip Zubčić (Hrv) 2:17,50 +1,75 1:10,83 1:06,67 10. Filippo della Vite (Ita) 2:17,76 +2,01 1:12,05 1:05,71 ... Svetovni pokal, razvrstitev, moški: - skupno (25/39): 1. Marco Odermatt (Švi) 1506 točk 2. Cyprien Sarrazin (Fra) 684 3. Manuel Feller (Avt) 669 4. Loic Meillard (Švi) 514 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 487 6. Marco Schwarz (Avt) 464 7. Henrik Kristoffersen (Nor) 440 8. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440 9. Dominik Paris (Ita) 426 10. Nils Allegre (Fra) 372 ... 22. Žan Kranjec (Slo) 271 78. Miha Hrobat (Slo) 56 130. Martin Čater (Slo) 6 ... - veleslalom (6/11): 1. Marco Odermatt (Švi) 600 točk 2. Filip Zubčić (Hrv) 314 3. Žan Kranjec (Slo) 271 4. Alexander Steen Olsen (Nor) 218 . Henrik Kristoffersen (Nor) 218 6. Marco Schwarz (Avt) 210 7. Manuel Feller (Avt) 179 8. Loic Meillard (Švi) 168 9. Joan Verdu (And) 141 10. Alexis Pinturault (Fra) 130 . Alexander Schmid (Nem) 130 ...

Preberite še: