Ante Kostelić šokiral z razkritjem

Legendarni hrvaški trener Ante Kostelić, ki je s hčerko Janico in sinom Ivico Kostelićem močno zaznamoval svet alpskega smučanja, je v pogovoru za HRT priznal, da je ogorčen nad degradacijo z mesta vrhunskega trenerja in razkril, kako mizerna bo višina njegove pokojnine.

Nekdanji rokometaš, rokometni, predvsem pa smučarski trener Ante Kostelić, ki bo letos dopolnil 83 let, je bil dolga leta ena ključnih oseb v svetu alpskega smučanja, pa čeprav bi kariero zlahka ustvaril tudi kot pisatelj ali zgodovinar. Še vedno brez napora citira največje klasike, latinske pregovore obvlada na pamet, že vrsto let piše dnevnik.

Znan je po svojih vratolomnih postavitvah prog in nekonvencionalnih metodah treninga, njegovo delo pa se najbolje odraža v izjemnih športnih dosežkih njegovih otrok.

Hči Janica Kostelić je osvojila deset kristalnih globusov, od tega kar tri velike za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, sin Ivica pa tri, tudi enega velikega. Skupaj sta osvojila deset olimpijskih medalj in osem na svetovnih prvenstvih ter zbrala 56 zmag v svetovnem pokalu.

Z Janico in Ivico Kostelićem je spisal težko ponovljivo smučarsko pravljico. Foto: Reuters

Degradiran z mesta vrhunskega trenerja

Prihodnja sezona bo prva po mnogo letih, ki je Kostelič, ki je zadnja leta bdel nad smučarskim razvojem bratov Samuela in Eliasa Kolega, ne bo preživel kot trener. Kljub visoki starosti so odločitev sprejeli drugi, ne on, je nakazal v pogovoru za hrvaško nacionalno televizijo.

"V družbi, ki ne zmore ovrednotiti tvojega dela oziroma o tem ne more podati ocene ali svojega mnenja, je človek, kot sem jaz, izgubljen," je priznal Kostelić, ki ne skriva nezadovoljstva s položajem. "Kako naj bom sam zadovoljen, ko pa drugi ocenjujejo, da niso zadovoljni? Tisti, ki me je degradiral s položaja vrhunskega trenerja, očitno z mano ni bil zadovoljen. Ali vam ni neprijetno, ko slišite, da bo moja pokojnina znašala okrog 2.500 kun (331 evrov, op. a.)?" je presenetil z vprašanjem, ki danes močno odmeva po vseh hrvaških medijih in širše.

Hiša družine Kostelić spominja na smučarski muzej. Foto: Bojan Puhek

Ljubitelj zmag, a le v trenutku, ko so dosežene

Ob vprašanju, ali je zadovoljen s svojo kariero, je Kostelić prikimal. "Zadovoljen sem. Morda bi lahko naredil nekoliko več ali pa manj. Danes me to, ali sem zadovoljen ali ne, niti ne zanima več toliko. To je podobno, kot je z zmagami. Sem človek, ki ima zelo rad zmage, a samo v tistem trenutku," je pojasnil Kostelić, ki se bo v pokoju posvetil obdelavi statističnih podatkov o smučarskih dosežkih svojih otrok.

Edina resnica je v številkah

Kot je leta 2019 izjavil v pogovoru za Sportal, se po njegovem mnenju edina prava resnica skriva v številkah. V statističnih podatkih, ker ve, da se nanje lahko zanese. To je tudi razlog, da bo namesto avtobiografije, ki bi nedvomno dvignila veliko prahu, raje napisal serijo knjig o vseh alpskih smučarjih, ki so v več kot 50-letni zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju dosegli vsaj eno točko. Kostelić je tudi soustanovitelj in urednik založniške hiše "Stih" in avtor številnih predgovorov v delih, ki so izšla pod njenim okriljem.

