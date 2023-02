Anamarija še ni nared, v boj pa spet mlada Lena Repinc

Polona Klemenčič je prvo ime slovenske ženske biatlonske reprezentance na prvenstvu v Oberhofu, prejšnji teden je zablestela z osmim mestom na sprinterski tekmi in s tem zabeležila najboljši izid naše izbrane vrste na tem prvenstvu, na zasledovalni tekmi je zdrsnila na 22. mesto, ostaja pa v odličnem položaju, da si zagotovi tudi mesto na nedeljski tekmi s skupinskim startom. Na biatlonski formuli ena bo dirkalo le 30 najboljših biatlonk.

Živa Klemenčič se ne boji izziva. Foto: Grega Valančič/Sportida

Polona Klemenčič v boju za skupinski start, Živa se ne boji izziva

Polona Klemenčič upa, da ji bo danes uspela še ena dobra tekma, medtem ko je njena mlaja sestrična Živa dočakala novo priložnost. Za zdaj je tekmovala le na sprinterski preizkušnji in bila z 88. mestom precej razočarana. Zaželela si je, da bi poleg štafete dobila še kakšno priložnost na tem prvenstvu. Zdaj jo je, na tekmi, za katero pravi, da ni ravno njena specialnost. "Posamična tekma načeloma ni bila nikoli moja, ker se nisem imela za dobro strelko, a če zdaj pogledam na svoje rezultate, sem prav na zadnji individualni tekmi v Ruhpoldingu dosegla svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Tam sem odlično streljala, zelo sem vesela te priložnosti. Bojim se je ne," pravi 22-letnica iz Nemilj. Danes bo imela priložnost nadgraditi 45. mesto iz Ruhpoldinga.

Anamarijo Lampič bodo potrebovali na sobotni štafetni tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lampičeva še ni pripravljena

Anamarija Lampič je v nedeljo prvič v biatlonski karieri nastopila na zasledovalni tekmi, pravico nastopa si je priborila z 58. mestom na petkovem sprintu. Takrat je kljub sedmim zgrešenim strelom napredovala za sedem mest, je pa spoznala, da je bolezen, ki jo je prebolela teden dni pred začetkom prvenstva, dodobra načela njeno tekaško formo. Prav z izjemnim tekom je Lampičeva v biatlonu nekoliko nadomestila slabše streljanje, na tekmi, na kateri je prav streljanje izrazito pomembno, pa bo tako mesto prepustila reprezentančni kolegici Leni Repinc in se pripravljala za štafetne tekme. Pravi, da je mučno čakati na izboljšanje stanja, upa, da bo do štafetnih tekem konec tedna v nogah imela že nekaj več dinamita.

Repinčeva na tem prvenstvu še ni zgrešila strela

Lena Repinc, devetnajstletnica iz Laškega Rovta, se je na svoji prvi tekmi na tem prvenstvu, v mešani štafeti, že izkazala z brezhibnim streljanjem in na to bo stavila tudi danes. "Zelo sem hvaležna, da sem dobila priložnost nastopiti na individualni preizkušnji. Rezultatskih pričakovanj nimam, želim si le, da bi odtekla tako, kot znam, predvsem pa, da bi ustrelila štiri ničle. To je moj glavni cilj na tej tekmi, ker če ti uspe to, potem si lahko obetaš tudi zelo dober rezultat," pravi Gorenjka, ki je letos na posamični tekmi nastopila le na svetovnem pokalu v Ruhpoldingu in zasedla 56. mesto.

Lena Repinc: Nisem ravno tekmovalka za sprinte, ni mi pa težko dolgo časa vzdrževati hitrega tempa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njena najboljša izida v svetovnem pokalu sta 45. in 48. mesto z zasledovanja in sprinta v Antholzu, pravi pa, da ji bolj ustrezajo daljše preizkušnje: "Načeloma imam rajši daljše tekme, saj je vse nekako bolj umirjeno. Nisem ravno tekmovalka za sprinte, ni mi pa težko dolgo časa vzdrževati hitrega tempa. Posamična tekma mi je torej bolj pisana na kožo kot tiste krajše, bolj hektične."

Klemenčičeva odpira tekmo, jasne favoritinje pa ni

Polona Klemenčič bo danes odprla tekmo, saj ima startno številko ena. S starta se bo pognala ob 14.30. Lena Repinc bo startala kot 61. (15.00), Živa Klemenčič pa 76. (15.08).

Če v moški konkurenci močno prevladujejo Norvežani z neverjetnim Johannesom Thingnesom Boejem na čelu, je konkurenca v ženskem delu veliko bolj pisana. Zmagovalki edinih dveh posamičnih tekem v sezoni sta Švedinja Hanna Oeberg (Kontiolahti) in Italijanka Lisa Vitozzi (Ruhpolding). Na domačem prvenstvu je odlično formo pokazala Nemka Denise Herrmann-Wick, vselej je nevarna tudi vodilna biatlonka svetovnega pokala, Francozinja Julia Simon. Vselej pa so mogoča tudi presenečenja, branilka naslova prvakinje v tej disciplini s Pokljuke 2021 je Čehinja Marketa Davidova. Današnjo preizkušnjo bo še otežilo nenavadno toplo vreme, ki je dodobra zmehčalo proge v Oberhofu.

