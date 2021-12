Anamarija in Eva v kvalifikacijah drugi

Prva slovenska ženska ekipa, ki jo sestavljata Anamarija Lampič in Eva Urevc, je v kvalifikacijah ekipnega šprinta za svetovni pokal v Dresdnu v drugi skupini zasedla drugo mesto. Z 0,38 sekunde prednosti je zmagala prva ameriška ekipa (Jessie Diggins in Julia Kern).

Druga slovenska ženska zasedba, Anja Mandeljc in Klara Mali, je tako kot Lampičeva in Urevčeva tekla v drugi kvalifikacijski skupini med 14 ekipami. Bila je 36,9 sekunde za zmagovalkama na 11. mestu in se ni uvrstila v zaključne boje najboljše deseterice. Finalni nastop za tekačice z Lampičevo in Urevčevo se bo začel ob 12. uri, pol ure pozneje se bodo za zmago pomerili še tekači.

V drugi skupini kvalifikacij tekačev sta na startnem seznamu Vili Črv in Miha Šimenc, ki sestavljata prvo slovensko ekipo, v drugem slovenskem moštvu pa sta prav tako v drugi skupini Janez Lampič in Anže Gros.