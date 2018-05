Ana Drev je prestopila Rubikon

Kdo ostaja, kdo odhaja?

Ana Drev bo vztrajala v smučarski karavani. Foto: Stanko Gruden, STA

Meta Hrovat, Ana Bucik in Maruša Ferk so se po končani sezoni znašle pred dilemo okrog opremljevalca smuči ter se, kot smo poročali že aprila, vse po vrsti odločile za slovo od Stöcklije in selitev k Salomonu. Z drugačnim vprašanjem pa se je v zadnjem mesecu in pol ubadala njihova reprezentančna sotekmovalka Ana Drev. Smučarska upokojitev ali nadaljevanje kariere? To je bilo razpotje Šmarčanke, ki bo čez dobre tri mesece dopolnila 33 let.

Zdaj je kocka padla. "Nadaljevala bom. Gremo naprej," ob prečkanju smučarskega Rubikona sporoča Drevova, ki je zadnjo sezono kot še tretjo zaporedno končala med najboljšo deseterico v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Bila je deveta. Končna uvrstitev bi bila verjetno še boljša, če je ne bi v preteklem poletju mučile težave s kolenom. Zdaj računa na bolj brezskrbne priprave na sezono 2018/19, v kateri bo po dvanajstih letih znova nastopila na svetovnem prvenstvu v Aareju.

Andrew Weibrecht je dopolnil bogat seznam svežih smučarskih upokojencev. Foto: Sportida Weibrecht je smuči postavil v kot

Za drugačen smučarski korak pa se je odločil pol leta mlajši ameriški specialist za hitri disciplini Andrew Weibrecht, ki je v poslovilni izjavi zapisal, da si želi več časa preživeti z družino. Obenem so nekaj uteži na tehtnico dali tudi slabši rezultati. Weibrecht se tako poslavlja kot smučar, ki je v svetovnem pokalu dvakrat stal na odru za zmagovalce (Kitzbühel 2016 in Beaver Creek 2015 – obakrat v superveleslalomu). Zanimivo, prav takšen je bil tudi njegov izkupiček na olimpijskih igrah. V Vancouvru je namreč presenetil s tretjim mestom v superveleslalomu, štiri leta pozneje pa je bil v Sočiju celo drugi.

Že pred njim so smuči v kot postavili njegovi rojaki Nolan Kaspar, Julia Mancuso, Tim Jitloff, Avstrijci Carmen Thalmann, Michaela Kirchgasser in Patrick Schweiger, češki smukač s kanadskim potnim listom Jan Hudec, Slovakinja Veronika Velez-Zuzulova, nekdanja veleslalomska svetovna podprvakinja Maria Pietilä Holmner, francoski smukač Guillermo Fayed, Italijani Manuela Moelgg, Florian Eisath, Patrick Thaler in Verena Stuffer, Madžarka Edit Miklos, Švicarki Mirena Küng in Denise Feierabend …