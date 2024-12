Miha Hrobat Foto: Aleš Fevžer Miha Hrobat je ob Žanu Kranjcu, ki ga v nedeljo v sosednji dolini Alti Badii čaka četrti veleslalom sezone, slovenski smučar, na katerega smo v tej zimi najbolj pozorni. Ob koncu prejšnje sezone je z 11 mestom v Kvitfjellu nakazal, da se vzpenja v svetovni vrh in to potrdil šestega decembra, ko je na uvodnem smuku sezone v Beaver Creeku s številko ena dosegel uvrstitev kariere, tretje mesto. Ustrezajo mu tehnične in zahtevne proge, do odstopa mu je dobro kazalo tudi na superveleslalomu v Koloradu, ta petek pa je na superveleslalomu v Val Gardenu končal na 16. mestu. To je bila njegova najboljša superveleslalomska uvrstitev. Zdaj sledi še smuk v osrčju Dolomitov, ki pa je bolj drsalen, manj tehničen in bo zanj nekaj večji izziv.

Na štartu sta še dva slovenska smukača, Martin Čater ima številko 42, takoj za njim pa se bo v lov za prvimi točkami svetovnega pokala podal še Nejc Naraločnik. Slovenci na dveh treningih smuka v Val Gardeni niso blesteli, Miha Hrobat je v torek na prvem preizkusu proge zaostal tudi za Naraločnikom in zabeležil šele 49. čas, v sredo pa je bil že veliko boljši s 26. dosežkom drugega treninga. Četrtkov je odpadel.

V smukaškem seštevku svetovnega pokala vodi zmagovalec uvodne preizkušnje v Beaver Creeku, Švicar Justin Murisier, drugi je njegov rojak Marco Odermatt, tretji pa Hrobat, ki je v ZDA osvojil 60 točk.