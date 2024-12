Švicar na vrhu, Žan Kranjec bo napadal iz ozadja

Žan Kranjec na stopničkah. Švicarski veteran do prvenca, zgodovinski dan za Brazilijo.

1. Marco Odermatt (Švi) 1:04,80

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0,15

3. Loic Meillard (Švi) +0,32

4. Stefan Brennsteiner (Avt) +0,56

5. Atle Lie Mcgrath (Nor) +0,57

6. Thomas Tumler (Švi) +0,74

7. Filip Zubčić (Hrv) +1,03

8. Joan Verdu (And) +1,09

9. Alexander Schmid (Nem) +1,15

10. Alexis Pinturault (Fra) +1,27

11. Žan Kranjec (Slo) +1,31

...

21. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) +2,35