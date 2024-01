Slalom za lisičke vendarle v zimski idili

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Podkorenu je na 60. Zlati lisici čas še za slalom, ta bo potekal v bolj zimskih pogojih kot sobotni veleslalom, ko je deževalo. V nedeljo zjutraj je začelo snežiti tudi v sami dolini, tako da je tudi v ciljni areni centimeter ali dva snega. Sneženje naj bi do finala ponehalo. Zaradi nizke oblačnosti bo vidljivost v zgornjem delu proge sicer slabša. Tri Slovenke ciljajo na uvrstitev med dobitnice točk. Prva vožnja se začne ob 9.30. Še lahko pridete na prizorišče in navijate za slovenske smučarke.

Z veleslalomom in zmago Kanadčanke Valerie Granier se je v soboto začel 60. pokal za Zlato lisico, ki se bo v Kranjski Gori v nedeljo končal s slalomsko tekmo. Najboljši slalomistki te sezone svetovnega pokala sta Mikaela Shiffrin in Petra Vlhova. V soboto sta obe zaostali za pričakovanji, še posebej Američanka, ki je veleslalomsko preizkušnjo v Podkorenu končala na devetem mestu, zato gre na slalomu pričakovati njen popoln napad. Tudi Slovakinja, ki je vodila po prvi vožnji, je bila na koncu malce razočarana s četrtim mestom, še veliko bolj pa Slovenke, ki so ostale brez točk.

Lani je nedeljsko tekmo na Zlati lisici (šlo je sicer za drugi veleslalom) dobila Mikaela Shiffrin. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Na strmini v Podkorenu se bodo za točke svetovnega pokala in prestižno Zlato lisico smučarke udarile še v slalomu. Prva vožnja se bo začela ob 9.30, finale pa bo ob 12.30. Šesti slalom sezone bo odprla Vlhova, ki v seštevku te discipline zaostaja le za vodilno Shiffrinovo. Ta ima številko 7. Vlhova in Shiffrinova sta edini slalomski zmagovalki te zime, Slovakinja je dobila prvi slalom v Leviju, Američanka drugega, Shiffrinova je bila najboljša še v Killingtonu in nazadnje v Lienzu, Vlhova pa v Courchevelu..

Priložnost za popravo vtisa pred domačimi gledalci bodo imela tudi slovenska dekleta, ki so na veleslalomu ostala brez točk svetovnega pokala. Ana Bucik, ki se je edina uvrstila v finale, je v tem padla in odstopila, bo štartala s številko 10. Andreja Slokar, ki je s sedmim mestom na slalomu v Killingtonu poskrbela za najboljši slovenski slalomski izid sezone, dobra, deseta pa je bila tudi v Courchevelu, ima danes startno številko 17, Neja Dvornik 29 in Nika Tomšič, včerajšnja debitantka na tekmah svetovnega pokala, 62.