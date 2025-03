Ilka Štuhec namesto na smuk na superveleslalom

Organizatorjem tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju v La Thuileju je močno zagodlo vreme. Sneženje in megla sta onemogočila izvedbo smukaških treningov, tako da so smuk črtali iz programa, danes in jutri pa bodo poskušali izpeljati vsaj superveleslaloma. Previden začetek današnjega je ob 11. uri. Na štartu je ena Slovenka, Ilka Štuhec, ki bo imela številko 25. V boju za mali globus najbolje kaže Švicarki Lari Gut-Behrami.