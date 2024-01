Zmagovalec prvega od dveh smukov na legendarni progi Streif v Kitzbühelu je Cyprien Sarrazin, ki je najbližjega zasledovalca, Italijana Floriana Schiederja, prehitel za zgolj pet stotink. Sarrazin je prvi Francoz po 27 letih in Lucu Alphandu, ki je slavil na smuku na Streifu. Na odru za zmagovalce se jima je pridružil še vodilni smukač sezone Marco Odermatt. Švicar ima v seštevku discipline le še 26 točk prednosti. Do dveh točk je od Slovencev prišel le Miha Hrobat z 29. mestom. "Zelo slab rezultat. Razočaran sem." V soboto ob 11.30 sledi še en smuk.

Tretjič zapored sta na pokalu Hahnenkamm na programu dva smuka. Lani je petkovega dobil Avstrijec Vincent Kriechmayr, sobotnega pa Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Tokrat na vrhu ni nihče od dvojice. Avstrijec, ki meni, da tako poseben smuk ne bi smel imeti dveh izvedb v eni sezoni, se je moral zadovoljiti s sedmim mestom, Viking pa je zaradi težke poškodbe, ki jo je utrpel v Wengnu, že končal sezono.

Florian Schieder je še drugo leto zapored na stopničkah na tem prizorišču. Foto: Reuters Najbolje se je z zahtevno progo spopadel Francoz Cyprien Sarazzin, ki je s številko 14 v cilj prišel pet stotink sekunde hitreje kot takrat vodilni Florian Schieder.

Italijanu prizorišče ustreza, lani je tu z drugim mestom vknjižil edine stopničke svetovnega pokala do zdaj. Tako se je razveselil drugega zmagovalnega odra kariere.

😍 27 ans après Luc Alphand, un Français s'impose sur la légendaire Streif !!! #ChaletClub pic.twitter.com/Il6VhSfsnH — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 19, 2024

Kitzbühel, smuk (M):



1. Cyprien Sarrazin (Fra) 1:55.75

2. Florian Schieder (Ita) +0.05

3. Marco Odermatt (Švi) +0.34

4. Ryan Cochran-Siegle +0.35

5. Cameron Alexander (Kan) +0.46

6. Dominik Paris (Ita) +0.58

7. Vincent Kriechmayr (Aut) +0.60

8. Justin Murisier (Švi) +0.83

9. Nils Allegre (Fra) +1.13

10. Elian Lehto (Fin) +1.15

...

29. Miha Hrobat +2.07

33. Martin Čater +2.19

53. Nejc Naraločnik +3.97

Na najnižjo stopnico tega je stopil Marco Odermatt, ki tokrat ni bil najbolj prepričljiv, kljub temu je ob prečkanju ciljne črte za stotinko prevzel vodstvo, na koncu pa je njegov čas zadoščal za tretje mesto. Odermatt ima v smukaški razvrstitvi pred Sarazzinom, ki se veseli četrte zmage svetovnega pokala, tretje v tej sezoni, le še 26 točk prednosti.

Odermatt je zadržal mesto vodilnega v skupnem in smukaškem seštevku, v katerem ima zgolj 26 točk naskoka pred Sarrazinom. Francoz je v seštevku zime po novem drugi, Odermatt, ki je že presegel 1000 točk (1076), ima velikanskih 516 točk zaloge pred prvim izzivalcem.

Hrobat brutalno iskren

Miha Hrobat je zasedel 29. mesto. Foto: Reuters

Na sloviti Streif so se podali trije Slovenci. Miha Hrobat, ki je lani s sedmim mestom prav tu dosegel uspeh kariere, je zaostal +2.07 in s 29. mestom kot edini ujel točki. Martin Čater je z zaostankom +2.19 za las ostal izven trideseterice, Nejc Naraločnik pa je bil s skoraj štirimi sekundami zaostanka prav tako prepočasen za točke.

"Zelo slab rezultat. Razočaran sem. Prav vse je treba popraviti. Glede vidljivosti ne bom kaj dosti govoril. Najboljša ni bila, a zdaj se je o tem brez veze pogovarjati," je bil samokritičen Hrobat. Trener Aleš Gorza: "Želeli smo si več, predvsem Miha je na treningih kazal, da bi bil lahko višje. A ni smučal dobro. Bil je v krču in ni zato ni bilo prave hitrosti. Res je sicer imel slabšo vidljivost, a to ni noben izgovor. Mogoče ga bo to malo podžagalo in bo to jutri skušal popraviti."

Pred 14 leti je na tem smuku zablestel Slovenec Andrej Šporn, ki je kot prvi in za zdaj edini Slovenec stopil na stopničke na smukih s Petelinjega grebena. Šporn je bil takrat na drugem mestu počasnejši zgolj od Didierja Cucha iz Švice.

Svetovni pokal, skupni seštevek (17/41):



1. Marco Odermatt (Švi) 1.076 točk

2. Cyprien Sarrazin (Fra) 560

3. Marco Schwarz (Avt) 464

4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 440

5. Manuel Feller (Avt) 384

6. Vincent Kriechmayr (Avt) 352

7. Dominik Paris (Ita) 319

8. Atle Lie McGrath (Nor) 290

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 285

10. Filip Zubčić (Hrv) 268

...

22. Žan Kranjec (Slo) 166

71. Miha Hrobat (Slo) 46

122. Martin Čater (Slo) 6



Smukaški seštevek (6/11):



1. Marco Odermatt (Švi) 436 točk

2. Cyprien Sarrazin (Fra) 410

3. Dominik Paris (Ita) 269

4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 220

5. Bryce Bennett (ZDA) 207

6. Florian Schieder (Ita) 178

7. Vincent Kriechmayr (Avt) 178

8. Nils Allegre (Fra) 172

9. Mattia Casse (Ita) 160

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 157

...

28. Miha Hrobat (Slo) 46

53. Martin Čater (Slo) 1

V soboto ob 11.30 bo tu še en smuk, v nedeljo pa še slalom.