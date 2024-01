Ob odsotnosti Schwarza odprt boj za slalomsko prevlado

Po tem, ko se je konec leta 2023 pri padcu na smuku v Bormiu grdo poškodoval Avstrijec Marco Schwarz in že končal sezono, je zdaj odprt lov na slalomski kristalni globus. Schwarz v seštevku te discipline še vodi, a bo danes na slalomu v Adelbodnu v Švici vodstvo zagotovo predal. Še najbližje mu je rojak Manuel Feller, v igri pa so še Britanec Dave Ryding, Francoz Clement Noël, Norvežan Timon Haugan. Med izzivalci pa ni Slovencev, naši smučarji v tej zimi sploh še niso osvojili slalomskih točk svetovnega pokala.

To neprijetno dejstvo bosta danes na klasiki v Adelbodnu poskušala spremeniti Štefan Hadalin in Tijan Marovt. Na tekmi, ki se bo začela ob 10.30 imata startni številki 49 in 51. Slovenca se bosta poskušala uvrstiti v popoldanski finale, ki se bo začel ob 13.30.

Če bosta Slovenca lovila prve slalomske točke sezone, pa se bo kopica kandidatov pognala v lov za vodstvom v seštevku te discipline. Danes je na vrsti šele tretji slalom sezone, na prvih dveh sta slavila Avstrijca. V Gürglu Manuel Feller in v Madonni di Campiglio Marco Schwarz. Slednji, s 180 točkami vodilni slalomist sezone, se je konec lanskega leta ponesrečil na smuku v Bormiu in že končal sezono, zato je favorit, da prevzame slalomski primat v sezoni njegov rojak Feller, s 145 točkami drugi v razvrstitvi discipline.

Izzvati ga bodo poskušali številni, vodstvo v seštevku lahko ob primernem razpletu dogodkov prevzamejo tudi Britanec Dave Ryding, Francoz Clement Noël in Norvežan Timon Haugan. Bo pa odsotni Schwarz, ki je v tej sezoni do poškodbe nastopal v vseh disciplinah, zagotovo še obdržal drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. V tem vodi Švicar Marco Odermatt s 736 točkami, Schwarz jih ima 464, 144 več od tretjega, Norvežana Aleksandra Aamodta Kildeja. Omenjene trojice danes ne bo na startu.

Tekmo bo odprl Norvežan Henrik Kristoffersen, Manuel Feller ima startno številko štiri.

Adelboden, slalom, startna lista: 1. Henrik Kristoffersen (Nor)

2. Linus Strasser (Nem)

3. Ramon Zenhausern (Švi)

4. Manuel Feller (Avt)

5. Clement Noël (Fra)

6. Loic Meillard (Švi)

7. Daniel Yule (Švi)

8. Tommaso Sala (Ita)

9. Timon Haugan (Nor)

10. Fabio Gstrein (Avt)

11. Alex Vinatzer (Ita)

12. Atle Lie McGrath (Nor)

13. Albert Popov (Bol)

14. Dave Ryding (VBr)

15. Alexander Steen Olsen (Nor)

…

49. Štefan Hadalin (Slo)

51. Tijan Marovt (Slo) Celotna startna lista.

Preberite še: