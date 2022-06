Adam Malysz prevzel veliko odgovornost

Ikona poljskih smučarskih skokov Adam Malysz je stopil v velike čevlje. Postal je predsednik domače smučarske zveze. Na predsedniškem mestu je zamenjal Apoloniusza Tajnerja, ki je bil na čelu krovne zimske zveze zadnjih 16 let.

44-letni Malysz je bil edini kandidat, po poročanju poljskih medijev pa ga je na volilni skupščini podprlo 77 od 80 delegatov z glasovalno pravico. "In zgodilo se je. Hvala za vašo podporo in zaupanje. Vem, da me čaka veliko trdega dela, zato mi zaželi veliko sreče," je na družbenem omrežju po izvolitvi zapisal eden najboljših smučarskih skakalcev.

Orel iz Wisle je bil štirikrat svetovni prvak, osvojil je štiri olimpijske kolajne, štirikrat osvojil veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Kar 39-krat je zmagal na posamičnih tekmah svetovnega pokala, sicer pa zbral 92 uvrstitev na zmagovalni oder, štirikrat je na stopničke skočil tudi z reprezentančnimi kolegi.

Dvigniti raven v več disciplinah Foto: Sportida

Malysz je od leta 2016 na poljski smučarski zvezi deloval kot direktor-koordinator za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Naslednja štiri leta bo predsednik.

Ob spomladanski naznanitvi kandidature je dejal, bo na novem položaju treba razširiti perspektivo in se posvetiti dvigu ravni več zimskih športnih disciplin. "Želim poskrbeti za dvig ravni vseh olimpijskih disciplin, ne le smučarskih skokov, ampak tudi smučarskega teka, deskanja na snegu in alpskega smučanja. Pomembno je tudi razširiti bazo za trening v mlajših kategorijah in opraviti določene stvari pri profesionalizaciji urada zveze. Iskreno upam, da bo moj koncept sprejet in da bodo zimski športi v naši državi pridobili veljavo in priljubljenost."