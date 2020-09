Wada v izdelavo smernic za delo v času pandemije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna protidopinška agencija (Wada) je oblikovala strokovno ekipo za multidisciplinarna testiranja z namenom preučiti delovanje v času letošnje pandemije novega koronavirusa. Kot so sporočili z Wade, se želijo temeljito pripraviti na morebitne nove izbruhe te ali pa kakšne podobne bolezni.

Na Wadi se zavedajo, da je število testiranj po izbruhu pandemije novega koronavirusa letos drastično upadlo. Virus je presenetil vse in številnih državah so bila testiranja popolnoma ustavljena in stanje se je začelo izboljševati šele julija, ko je bilo odvzetih 11.000 testov.

Wada zdaj želi preučiti razmere in postaviti smernice, da bi v obdobju podobnih kriz lahko še naprej učinkovito delovala na področju boja proti dopingu.

