V Ljubljano prihaja tudi Američan, ki pravi, da je najboljši na svetu #video

Odlični Američan je pri organizaciji Brave CF debitiral novembra lani in takoj navdušil. V prvi rundi borilnega dogodka v Indiji je z davljenjem premagal Avstrijca Dominika Schöberja, odlično formo pa želi pokazati tudi v Hali Tivoli. Njegov nasprotnik bo Brazilec Yuri Fraga, ki ima črni pas v jiu-jitsuju.

"Ne zanimata me nasprotnik in njegova tehnika, sam le tekmujem. Počnem, kar počnem najbolje, in nasprotniku pustim, da me preuči. Zavedam se, da imam orodje, da v vsaki borbi zmagam. Fraga bo zahteven nasprotnik, izkušen, a mislim, da ni na moji ravni kot tudi nihče drug. To bom pokazal proti vsem. Menim, da sem najboljši na svetu," pred spektaklom v Ljubljani pravi 31-letni Megatron.

"Zmagal bom v drugi rundi. Ko bom v prvi rundi videl, kako stvari stojijo, ga bom pospravil v drugi," še pove samozavestni ameriški borec. To bo zanj deveti profesionalni dvoboj, šest jih je dobil in dva izgubil.

Seznam borb na borilnem spektaklu WFC - Brave:

Foto: Facebook Brave CF

Preberite še: