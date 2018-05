Pričakuje, da bo to borba večera #video

Matjaž Vičar vs. Muslim Danaev

Ena izmed treh borb do 66 kilogramov na WFC 22 bo tudi spopad med Matjažem Vičarjem in v Avstriji živečim Čečenom Muslimom Danaevim. "To, da bom del tega dogodka, mi pomeni res veliko. Ko sem začel trenirati MMA, sem gledal Bojana Kosednarja, slovensko legendo, in Bora Bratovža. Nikoli si nisem predstavljal, da bom del tega. No, zdaj sem, kar mi pomeni zelo veliko," se Vičar veseli ponujene priložnosti, da se pokaže na velikem odru.