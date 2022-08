Tour de France letos prvič v Sloveniji − kdo poganja to kolesarsko dirko?

Oglasno sporočilo

Rekreativni kolesarji lahko praktično po vsem svetu doživijo in izkusijo strast, napor in pravo kolesarsko dirko Tour de France. Serija dogodkov L'Etape by Tour de France se odvija čez celo leto v kar 25 državah, vse od Avstralije, Kitajske, Tajske, Brazilije do Mehike. Letos prvič tudi v Sloveniji. Etapa je edinstvena priložnost in izkušnja najveličastnejše dirke na svetu za vse zagnane rekreativne kolesarje, ki se bo odvijala po istih trasah in pod enakimi pogoji, kot veljajo za Tour de France. Vsekakor velik zalogaj tako za kolesarje kot za organizatorje in ambasadorje dirke. Direktor dirke Aleš Hostnik že leto dni poganja vse motorje za pripravo dogodka. V sproščenem pogovoru tudi prizna, da pridejo dnevi, ko telefoni pregorevajo, ter da se tu in tam kdaj zbudi sredi noči in v mislih preigrava in vizualizira dirko.

Kdo pravzaprav je Aleš Hostnik?

Aleš Hostnik, direktor dirke Foto: Sportida / Gregor Valančič

Sem ognjevit človek in se zavedam polnosti življenja na visokih obratih, lahko premikam gore, a imam obenem izreden občutek za sočloveka ter veliko mero empatije. Moja vizija je biti dober človek, vse ostalo pa sloni na čustvih in doživetjih. Profesionalno sem že več kot deset let vpet v področje rekreacije. Kot vodja projektov v agenciji Sport Media Focus pokrivam marketinške aktivnosti za Ljubljanski maraton, klub Priprave in Gremo na kolo, vodim L'Etape Slovenia in s širšo ekipo sodelavcev skrbim za izvedbo sponzorskih aktivacij.

"Odločnost, predanost, disciplina in It's all about The Emotions," ste zapisali na Instagram profilu. Vas to opredeljuje?

V odraščanju mi je oče večkrat dejal: "Aleš, če si kremen, se iskri, če si steklo, pa se razbij." Precej kruto vodilo, a danes pravim, da zelo na mestu − prava priprava na življenje. Življenje je mnogo bolj polno v barvah, sivine te potiskajo globoko v množico, osamo in praznost. Vredno je od sebe dati nekaj več, ustvarjati, se zmotiti, kakšno uro manj spati in potrošiti dodatne atome energije, saj bo življenje dobilo pospešek, in nikoli ne veš, kdaj boš navdušeno spremljal njegov odziv. Maraton me je naučil potrpežljivosti, ponižnosti in predvsem vztrajnosti. Želja brez akcije je prazno sanjarjenje, brez vizije pa lahko hitro skreneš s poti. Potrebuješ ogenj, trdo delo in pogled daleč naprej. Ko vse to združiš, dobiš Aleša Hostnika, predanega in nepopustljivega.

Kaj vas je privedlo na čelo tako zaželene in po vsem svetu občudovane dirke, ki se bo letos odvila prvič tudi v Sloveniji? Ste takoj rekli da?

Izzivi, ki ti stresejo tla, so pravi zame. Na drugi strani, ko je čas za počitek, prav tako želim popoln mir in tišino, čas zase, ki ga ne zmotijo nepotrebni šumi. Navadno pri odločitvah ne skočim v prvi sekundi, a ko se odločim, se ne ustavim in samo dodajam. Profesionalno pokrivam področje rekreacije, saj razumem na eni strani ciljno skupino, na drugi strani pa sponzorje. Znam prepletati oba pola in z ustvarjanjem pristnih doživetij graditi mostove med ponudniki in porabniki. Tako se je rešitev pokazala sama.

Aleš in ekipa na vrhu Jamnika Foto: Sportida / Gregor Valančič

Kako je prišla dirka v Slovenijo?

Znamenita dirka Tour de France je glavni motor popularnosti kolesarjenja po vsem svetu. Velika množica danes dirko spremlja vzporedno na dveh, treh ekranih, podoživlja trenutke in podaja svoj pogled na razplet širnemu spletu. Vse to ustvarja vsakodnevni pogovor zainteresirane javnosti, obenem pa gradi široko bazo pripadnikov epskih bojev na dveh kolesih. Vsak izmed nas potrebuje junaka, s katerim se poistoveti, ko trpi na desetodstotnih klancih. Pravzaprav vsi vsaj malo hrepenimo po Pogačarjevih zmagah, Rogličevi borbenosti in Mohoričevi neustrašnosti. Organizator Dirke po Franciji, agencija A. S. O. spretno širi bazo predanih sledilcev z organizacijo rekreativne serije L'Etape by Tour de France. Slovenija je na vrhuncu svetovnega kolesarskega dogajanja, in bilo je le vprašanje časa, kdaj nas bodo povabili v svetovno serijo. Zdaj smo v družbi najboljših, na 500 kilometrih okoli Slovenije ni moč doživeti uradne izkušnje Dirke po Franciji.

Vi ste torej srce in motor dirke L'Etape Slovenia by Tour de France, ki se bo odvijala 3. in 4. septembra v Kranju. Kakšen je ustroj, ki ga poganjate, da bo dirka res edinstvena izkušnja za udeležence?

Ekipa, ki šteje približno deset ljudi, že od oktobra tedensko zaseda, vse z namenom ustvariti prvovrstno izkušnjo, prenesti doživetje s francoskih mest na slovenske ceste. Na vsakem koraku so izzivi. Že samo zapreti 150 kilometrov cest za nekaj ur je zalogaj, ki nam konkretno dviguje utrip. Vem samo to, da se vsak v ekipi zelo trudi, vsak želi prispevati svoj delež v zgodbi po najboljših močeh. Bolj se približujemo dirki, vedno več ljudi je vpetih. Ocenjujem, da bo na koncu dogodek ustvarjalo več kot 300 ljudi. Verjamem, da nam bo uspelo, saj sreča spremlja hrabre. Kolesarje pa vseeno prosimo za strpnost, previdnost in kolektivno odgovornost.

Ali drži, da nad dirko v Sloveniji skrbno bdijo tudi organizatorji prave dirke Tour de France? Pri čem so najbolj zahtevni in nepopustljivi?

Drži. Organizatorji Tour de France želijo v svoji družbi samo najboljše, kar je tudi prav. Visoki standardi kakovosti organizacije prireditev je edina prava pot do najboljše izkušnje za kolesarje. Celotna trasa je pregledana in potrjena, vsak vzpon gre čez strokovno francosko sito. Popolna zapora cest več ur je vodilo, ki ga neutrudno zagovarjajo in ustvarja tisto razliko med drugimi prireditvami. Poleg svojih zahtev nas vsekakor tudi podpirajo z vsemi izkušnjami, vsebinami in nasveti.

Dirka po Franciji piše svojo pravljico vse od leta 1903, ko je od 60 kolesarjev pionirjev po šestih etapah (Nantes−Pariz) in 471 kilometrih dirko zaključilo le 21 kolesarjev. Častni krog pa je zmagovalec Mauricea Garina odpeljal s 25 kilometri na uro. Kaj vse se je spremenilo od takrat?

Dirka po Franciji je najpomembnejša in najprestižnejša preizkušnja v kolesarskem pelotonu. Gre za izjemen globalen športni produkt, ki sledi svetovnemu prvenstvu v nogometu in poletnim olimpijskim igram. Danes dirka poteka tri tedne, kolesarji prevozijo več kot 3.500 kilometrov. Na štartu je približno 200 kolesarjev, zaradi zahtevnosti pa jo konča vsaj tretjina manj. Kolesarje ob cesti spodbuja več kot deset milijonov ljudi, prek raznih ekranov pa kar 2,5 milijarde posameznikov. Spretni marketinški dogovori so privedli do tega, da se Dirka po Franciji dogaja tudi izven teritorialnih meja Francije, kar priča o izjemnem športnem dogodku.

Aleš, Katarina, Jan, Dejan in Andi na preizkušanju trase na Jamnik Foto: Sportida / Gregor Valančič

Dirka ima od leta 1903 do danes veliko mejnikov. Že leta 1919 si je vodilni na dirki lahko nadel rumeno majico, leta 1952 je imela dirka že tri gorske cilje, leta 1964 je Anquetil postal prvi kolesar, ki je petkrat osvojil dirko. Leta 2002 je dirka slavila 100. obletnico … Nam najljubša dirka pa se je odvila leta 2020, ko je 21-letni Tadej Pogačar zmagal. Je bila to prelomnica za slovensko kolesarstvo?

Slovenski kolesarji že vrsto let ustvarjajo vidne mejnike, Primož Roglič pa je kolesarstvo v Sloveniji postavil na polje interesov splošne javnosti. Dokončni preboj se je zgodil v letu 2020, ko je Tadej Pogačar kot prvi Slovenec zmagal na znameniti dirki po Sloveniji. Od takrat naprej je kolesarstvo nacionalni šport.

Koliko rekreativnih kolesarjev pričakujete septembra na dirki po Sloveniji in kaj jim lahko zagotovite?

V premierni izvedbi L'Etape Slovenia by Tour de France pričakujemo več kot tisoč kolesarjev. Za kolesarje smo pripravili dve preizkušnji: 70-kilometrsko in 145-kilometrsko. Zagotovili jim bomo pravo izkušnjo Dirke po Franciji. Najboljši bodo okusili epske boje za rumeno, zeleno, pikčasto in belo majico, za majice, kot se borijo najboljši na svetu. Dirka bo potekala pod popolno zaporo prometa, ne samo eno uro, pač pa ves čas. Kolesarji lahko računajo na tehnično podporo ob trasi, kar bo ob morebitnih nezgodah vseeno omogočalo doživetje dirke v polnem pomenu. Celotna podoba dogodka bo potekala v znamenju Dirke po Franciji. Vsak prijavljen kolesar bo prejel vrhunski kolesarski dres znamke ALE. Zagotavljamo pravo doživetje, na eni strani strastne boje, na drugi pa opazovanje lepot Slovenije. Prav tako gradimo zapuščino dirke v sobotnem programu, zato vabimo vse otroke in družine na brezplačno otroško in družinsko kolesarjenje.

Dirka bo torej pristno doživetje za rekreativne kolesarje in prava poslastica tudi za gledalce in spremljevalce. Kaj pa sponzorji, ste z odzivom zadovoljni?

Kolesarska evforija je zajela Slovenijo, kar priča zgovoren podatek, da ima največji uvoznik koles v Sloveniji dobavni rok kar 700 dni. Prav tako je tudi s sponzorji. Zanimanja med sponzorji je veliko, področje pa je precej novo in ga skupaj razvijamo. Če je bil še pred petimi leti tek največji magnet za združevanje množic, je danes to kolesarstvo. Hvaležni smo za zaupanje in vse skupne zgodbe, ki soustvarjajo kolesarsko industrijo.

Imamo ga − podpis Mateja Mohoriča na pikčasti majici Tour de France. Foto: Sportida / Gregor Valančič

Nekje sem zasledila, da bo ena od tras L'Etape Slovenia, s štartom in ciljem v Kranju, vodila tudi skozi rojstne vasi naših asov, kot so Mohorič, A. Lampič, T. Pogačar, T. Valjavec, V. Fabjan.

Trasa L'Etape Slovenia by Tour de France bo potekala čez Klanec pri Komendi, vas, kjer je doma Tadej Pogačar, in skozi Podblico, dom Mateja Mohoriča. Vsekakor smo želeli povezovati, združevati, saj to Slovenci potrebujemo. Obenem pa je trasa spomenik vsem uspehom v kolesarstvu, saj se moramo zavedati, da taki izjemni uspehi niso samoumevni.

Je to naključje ali dobro premišljena poteza in pravzaprav poklon vsem tem našim šampionom?

Kranj je izhodišče dirke L'Etape Slovenia by Tour de France zaradi bogate kolesarske zgodovine, preostalo pa je premišljena poteza, z željo graditi kolesarsko zgodbo v splošni prepoznavnosti in obenem tudi atraktivnosti. Skupaj z gospodom Bogdanom Finkom, ki je vodja tekmovalnega programa, smo kolesarjem pripravili pravi izziv, ki ne bo dovolil predaha, ampak ravno zato bo medalja toliko bolj dragocena.

Aleš Hostnik tudi zelo rad kolesari. Po ravnem in po hribovitem. Kako je pa s spusti?

Kolo me navdušuje nad življenjem in obzorjem, nagrajuje, uči potrpežljivosti in vztrajnosti, vzponi so mi v izziv, boj s časom pa premikanje lastnih meja. Predvsem pa kolo predstavlja odklop od vsakdana, filter med službo in zasebnim življenjem. Pri spustih opažam, da sem vsako leto bolj suveren, a obenem se mi poraja vprašanje, kje je meja med strahospoštovanjem hitrosti in neprevidnostjo. V zadnjih letih se je zgodila sprememba življenjskih navad, kolesarjenje postaja šport Slovencev. Zagotovo so poškodbe na kolesu skokovito narastle.

Povabite prijatelja. V dvoje gre lažje. Foto: Sportida / Gregor Valančič

Res je, poškodb pri kolesarjenju je vse več. Zagotovo tudi zato, ker vse več ljudi kolesari in vse več časa in kilometrov preživimo na kolesu …

Tako je. Sam letno prekolesarim skoraj pet tisoč kilometrov, kar predstavlja dobrih 200 ur na kolesu. To predstavlja kar štiri poti iz Ljubljane do Pariza. Iz zagretega tekaškega maratonca sem se prelevil v kolesarja. Kljub samo dvema letoma aktivnega kolesarjenja sem kolesaril že v štirih državah, načrti za prihodnost pa so izredno turistično obarvani.

