Znano, koliko časa bo odsoten Nadal

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal naj bi zaradi poškodbe mišice kolka, ki jo je utrpel na odprtem prvenstvu Avstralije, z igrišč odsoten od šest do osem tednov, poročajo agencije. Branilec naslova na prvem grand slamu sezone je presenetljivo že v drugem krogu končal nastope v Melbourne Parku, ko ga je izločil Američan Mackenzie McDonald.

Nadal se je pozno v drugem nizu nenadoma prijel za levi bok. Vseeno se je odločil, da bo po zdravniškem odmoru končal tekmo, vendar je bilo njegovo gibanje močno ovirano.

Šestintridesetletnik je v četrtek zjutraj v Melbournu opravil podrobnejši zdravniški pregled, ki je pokazal raztrganino mišice upogibalke kolka, poroča ameriška agencija AP.

Iz Nadalove ekipe so sporočili, da se bo za čas počitka in zdravljenja vrnil v Španijo, na igrišča pa naj bi spet stopil čez šest do osem tednov.

Če se ta časovni okvir izkaže za pravilnega, bi lahko Nadal izpustil tudi turnir v Indian Wellsu v začetku marca, a bo bržkone nared za svoj najljubši del sezone na evropskem pesku.

Po porazu je bil Nadal močno razočaran, ker je spet poškodovan, a dobra novica je, da ne gre za resnejšo poškodbo.

