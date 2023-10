Znano, kdaj bo sezono odprl Novak Đoković

Novak Đoković bo sezono odprl na pokalu United, ki bo potekal od 29. decembra do 7. januarja v Sydneyju in Perthu.

Novak Đoković bo sezono odprl na pokalu United, ki bo potekal od 29. decembra do 7. januarja v Sydneyju in Perthu. Foto: Reuters

Najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković bo sezono odprl na pokalu United, ki bo potekal od 29. decembra do 7. januarja v Sydneyju in Perthu, so sporočili organizatorji. Na tekmovanju 18 mešanih ekip bo igralo devet od 20 najboljših igralcev na svetu in pet od desetih najboljših igralk, med njimi pa ne bo Španca Rafaela Nadala.

Naslov bosta branila Američana Taylor Fritz in Jessica Pegula. Prva nosilca bosta Poljaka Iga Swiatek in Robert Hurkacz, za tekmovanje so med drugimi prijavljeni tudi Stefanos Cicipas, Casper Ruud, Alexander Zverev, Maria Sakkari in Caroline Garcia. Države bodo izžrebali v šest skupin po tri in se bodo pomerile v krogu. Vsak dvoboj bo vključeval eno moško in žensko tekmo ter spopad mešanih dvojic, poroča AFP.

Nadal je lani na prvi izvedbi pokala igral, a se je na to poškodoval na odprtem prvenstvu Avstralije, od takrat pa ga ni bilo na turnirjih, junija so ga tudi operirali. Vodja avstralskega tenisa Craig Tiley je pred časom izjavil, da se Nadal že letos namerava vrniti v Melbourne, a tega igralec zaenkrat ni potrdil.

Na pokalu se bo na teniška igrišča, potem ko je postala mamica, vrnila Nemka Angelique Kerber.

Preberite še: