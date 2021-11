Znanih že pet četrtfinalistov Davisovega pokala

Znanih je že pet četrtfinalistov moškega teniškega Davisovega pokala. V boje na izpadanje so se uvrstili Švedska, Velika Britanija, Kazahstan in Italija, ki se bo za polfinale pomerila s Hrvaško.

Britanci, brez slovitih bratov Andyja in Jamieja Murrayja, so si mesto med najboljših osem moških teniških ekip zagotovili z zmago nad Češko.

Nepričakovan spodsljaj Evansa

Dan Evans, 25. igralec na lestvici ATP, je poskrbel za nepričakovan spodrsljaj, ko ga je z 2:0 v nizih, 6:2, 7:5, ugnal teniška številka 143 Tomaš Machač.

Britance je tako v Innsbrucku reševal 12. igralec sveta Cameron Norrie, ki je s precejšnjimi težavami sicer s 6:1, 2:6, 6:1 premagal Jirija Lehecko. Odločilno zmago in s tem točko pa sta zagotovila Joe Salisbury in Neal Skupski, ki sta v dvojicah s 6:4, 6:2 odpravila kombinacijo Machača in Jirija Veselyja.

Britanci so v skupini C končali na vrhu, potem ko so z 2:1 odpravili tako Francoze kot Čehe, ki so izgubili tudi proti Francozom. Francija je trenutno v čakalnici. V četrtfinala bosta napredovali tudi dve najboljši drugouvrščeni ekipi.

Hrvati preskočili Madžare

V Torinu v Italiji se bosta v ponedeljek za mesto v polfinalu pomerili ekipi Hrvaške in gostiteljev Italije.

Hrvati so brez težav s 3:0 odpravili Avstralijo, nato pa še z 2:1 Madžarsko za prvo mesto v skupini D.

Nino Serdarušić, 242. igralec sveta, je na poti do druge točke za Hrvate vpisal pomembno zmago proti Fabianu Marozsanu s 6:4, 6:4. Za Madžare je dosegel izenačenje Zsombor Piros, 282. igralec z lestvice ATP, ki je presenetljivo ugnal zmagovalca OP ZDA iz leta 2014 Marina Čilića, 30. igralca sveta, s 4:6, 7:5, 6:4.

Nikola Mektić in Mate Pavić sta pristavila piko na i zmagi Hrvaške nad Madžarsko. Foto: Guliverimage

Olimpijska prvaka v moških dvojicah iz Tokia Nikola Mektić/Mate Pavić sta bila nato dovolj zanesljiva proti Fabianu Marozsanu in Petru Nagyju s 7:6 (6), 6:2 za četrtfinale z zmagovalcem skupine E Italijo.

Kazahstanci čakajo nasprotnika

V izločilne boje se je prebila tudi reprezentanca Kazahstana, ki je v obračunu skupine B v Madridu s 3:0 ugnala Kanado. Pred tem so bili Kazahstanci z 2:1 boljši od Švedov.

Mihail Kukuškin je premagal Braydena Schnura s 6:3, 6:7 (5), 7:5, Aleksander Bublik je bil zanesljiv proti Vaseku Pospisilu s 6:2, 7:6 (6). Kazahstanska dvojica Andrej Golubjev/Aleksandr Nedovjesov pa je nato premagala kanadski par Peter Polansky/Brayden Schnur s 6:4, 6:7 (6), 6:1.

Na sporedu so še obračuni med Nemčijo in Avstrijo v skupini F, med ZDA in Kolumbijo v skupini E ter med Španijo in Rusijo v skupini A, ki bodo določili preostale tri četrtfinaliste.