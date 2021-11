Kazahstanci, Britanci in Avstralci do prvih zmag v Davisovem pokalu

Teniške reprezentance iz Kazahstana, Velike Britanije in Avstralije so dosegle prve zmage na zaključnem turnirju svetovne skupine v Davisovem pokalu. Kazahstanci so v svojem prvem dvoboju v Madridu premagali Švede, Avstralci so bili v Torinu boljši od Madžarov, Britanci pa v Innsbrucku od Francozov. Na vseh dvobojih je bilo 2:1.

Kazahstanci so zmagovito odprli turnir v španski prestolnici, končno zmago nad Švedi, ki so v uvodnem dvoboju odpihnili Kanadčane s 3:0, pa so si priigrali šele po igri dvojic. Kazahstanska naveza Andrej Golubjev/Aleksandr Nedovjesov je bila boljša od skandinavske kombinacije Andre Goransson/Robert Lindstedt s 6:3 in 6:3. Pred tem je Mihail Kukuškin klonil proti Eliasu Ymerju s 3:6 in 6:7 (4), na drugem posamičnem dvoboju pa je bil Aleksander Bublik boljši od Mikaela Ymerja s 3:6, 6:4 in 6:0.

Prva zmaga za Britance

Britanci so si na Tirolskem že po dveh posamičnih obračunih proti Francozom, ki so na svojem prvem dvoboju pred dvema dnevoma po hudem boju ukanili Čehe z 2:1, priigrali prvo zmago v skupini C. Na današnjem prvem posamičnem dvoboju je bil Daniel Evans boljši od Adriana Mannarina s 7:5 in 6:4, na drugem pa je Cameron Norrie ukanil Arthurja Rinderknecha s 6:2 in 7:6 (8). V obračunu dvojic sta Francoza Nicolas Mahut in Rinderknech premagala britansko navezo Jo Salisbury/Neal Skupski s 6:1 in 6:4.

Avstralci boljši od Madžarov

Avstralci so na svojem prvem dvoboju v Torinu proti Hrvatom izgubili z 0:3, na svojem drugem obračunu pa so po maratonskem boju premagali Madžare z 2:1. Našim vzhodnim sosedom je prvo zmago priigral Zsombor Piros, ki je premagal Johna Millmana s 4:6, 6:4 in 6:3, na drugem dvoboju pa je bil Alex De Minaur boljši od Martona Fucsovicsa s 7:5, 26 in 7:6 (2).

Odločitev o zmagovalcu je padla v igri dvojic, na njem sta bila Avstralca Alex Bolt in John Peers po več kot dve uri dolgem obračunu boljša od madžarske naveze Fabian Marozsan/Zsombor Piros s 6:3, 6:7 (11) in 6:3.

Danes bodo na sporedu še trije dvoboji. Rusija se bo v Madridu v okviru skupine A pomerila z Ekvadorjem, Italija v Torinu v okviru skupine E s Kolumbijo, Srbija pa v Innsbrucku v okviru skupine F z Nemčijo.

V četrtfinale bo iz skupinskega dela napredovalo osem reprezentanc, šest prvouvrščenih ter dve najboljši drugouvrščeni izbrani vrsti. Četrtfinalni obračuni bodo med 29. novembrom in 2. decembrom, zaključni turnir četverice pa bo med 3. in 5. decembrom v Madridu.