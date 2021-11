Srbija, Španija in Italija povedle v Davisovem pokalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbija, Španija in Italija so si v teniškem Davisovem pokalu v petkovih obračunih priigrale prednost z osvojeno točko. Srbija s prvim igralcem sveta Novakom Đokovićem je premagala Avstrijo, Španija Ekvador, Italija pa ZDA.

Srbija, Španija in Italija so tekmece odpravile že po posamičnih dvobojih, igra dvojic tako ni odločala o tem, katera od ekip bo osvojila prvo točko.

Srbija se je uvodoma merila z Avstrijo v skupini F v Innsbrucku. Đoković je v eni uri opravil z avstrijskim izzivalcem Dennisom Novakom. Kar 117 mest nižje uvrščeni igralec proti prvemu igralcu sveta ni imel možnosti. Đokoviću je nekako odščipnil pet iger. To je bila druga zmaga za Srbijo v Innsbrucku.

Prvo je za Srbe, zmagovalce Davisovega pokala leta 2010, vpisal Dušan Lajović, ki je Geralda Melzerja odpravil s 7:6, 3:6, 7:5.

V dvojicah sta se Nikola Ćaćić in Filip Krajinović merila z Oliverjem Marachom in Philippom Oswaldom. Prvi niz sta dobila Srba s 7:6 (5), drugega Avstrijca s 6:4, tretjega Srba s 6:3 za tretjo zmago.

V soboto sledi obračun Srbije in Nemčije, v nedeljo pa še Nemčije in Avstrije.

Tudi Italijani so si na domačem terenu v Torinu v skupini E priigrali odločilno prednost že po obeh posamičnih dvobojih s tekmovalci ZDA. Foto: Guliverimage

Tudi Italijani so si na domačem terenu v Torinu v skupini E priigrali odločilno prednost že po obeh posamičnih dvobojih s tekmovalci ZDA, ki so sicer z 32 zmagami rekorderji tega tekmovanja. Zmagi sta vpisala Lorenzo Sonego in Jannik Sinner.

Sonego je bil povsem prevzet od zmage. "To je bil najboljši tenis mojega življenja," je vzkliknil po zmagi proti Američanu Reillyju Opelki s 6:3, 7:6 (4). Sinner pa je povsem onemogočil Johna Isnerja s 6:2, 6:0.

V dvojicah sta Simone Bolleli in Lorenzo Musetti, ki je nadomestil Fabia Fogninija, prekrižala loparja z Rajeevom Ramom in Jackom Sockom, ki sta poskrbela za prvo zmago za ZDA s 7:6 (5), 6:2.

Italija se bo v soboto pomerila s Kolumbijo, ki jo v nedeljo čakajo ZDA.

Štiridesetletni veteran Feliciano Lopez je premagal Roberta Quiroza. Foto: Guliverimage

Štiridesetletni veteran Feliciano Lopez je za uvod premagal Roberta Quiroza s 6:3, 6:3 v skupini A v Madridu.

Zadnji zmagovalci tega tekmovanja so si točko priigrali tudi s pomočjo Pabla Carreno-Buste, ki je s 5:7, 6:3, 7:6 (5) odpravil predstavnika Ekvadorja Emilia Gomeza.

Carreno Busta in Marcel Granollers se v dvojicah merita z Ekvadorcema. Gonzalo Escobar in Diego Hidalgo sta izgubila prvi niz s 4:6, Ekvadorca sta po podaljšani igri dobili drugi niz s 7:6 (5).

Špance v nedeljo čakajo Rusi, ki se bodo v soboto pomerili z Ekvadorjem.