Švedi in Hrvati do prve točke v Davisovem pokalu

Švedski in hrvaški teniški igralci so zmagovito začeli obračune na zaključnem turnirju svetovne skupine v Davisovem pokalu. Švedi so bili na uvodnem obračunu skupine B v Madridu boljši od Kanadčanov, Hrvati pa v okviru skupine D v Torinu od Avstralcev.

Švedi so dobili oba posamična dvoboja v španski prestolnici. Najprej je Elias Ymer ugnal Stevena Dieza s 6:4 in 6:2, nato pa je bil Mikael Ymer boljši od Vaseka Pospisila s 6:4 in 6:4.

Hrvatom je v Torinu prvo točko proti tekmecem iz "dežele tam spodaj" priigral Borna Gojo, ki je na kolena položil Alexeia Popyrina s 7:6 (5) in 7:5, medtem ko je bil Marin Čilić boljši od Alexa de Minaurja s 6:1, 5:7 in 6:4.

Na prvem obračunu skupine C v Innsbrucku med Francijo in Češko bo končnega zmagovalca odločala igra dvojic. Na prvem posamičnem obračunu je Tomaš Machac premagal Richarda Gasqueta s 7:6 (3) in 6:2, na drugem pa je bil Francoz Adrian Mannarino boljši od Jirija Veselyja s 6:7 (1), 6:4 in 6:2. V odločilnem obračunu za zmago francosko navezo Nicolas Mahut/Pierre Hugues Herbert čaka obračun s češko kombinacijo Jiri Lehecka/Zdenek Kolar.

V skupini B nastopa še Kazahstan, v skupini v Velika Britanija, v skupini D pa Madžarska.

Mednarodna teniška zveza (ITF) je prestrukturirala sistem tekmovanja v Davisovem pokalu. Posledično ob koncu leta na zaključnem turnirju sodeluje 18 najboljših reprezentanc, obračuni med letom pa se v Davisovem pokalu odvijajo bolj na ravni napredovanja ali izpadanja med svetovnimi in celinskimi skupinami.

V petek bodo na sporedu še uvodni obračuni v drugih treh skupinah. V skupini A v Madridu se bodo merile reprezentance Španije, Rusije in Ekvadorja, v skupini E v Torinu ZDA, Italija in Kolumbija, v skupini F pa v Innsbrucku pa Srbija, Nemčija in Avstrija.

V četrtfinale bo iz skupinskega dela napredovalo osem ekip, šest prvouvrščenih ter dve najboljši drugouvrščeni izbrani vrsti. Finale bo 5. decembra v Madridu, kjer bosta tudi oba polfinalna obračuna.

Zmagovalci bodo v žep pospravili 2,14 milijona evrov, nacionalna zveza pa bo ob tem prejela dodatnih 1,08 milijona evrov.

