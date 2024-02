Znanih deset reprezentanc za skupinski del Davisovega pokala

Znanih je deset od šestnajstih udeležencev zaključnega skupinskega dela Davisovega pokala. Finalistoma iz prejšnje sezone, Avstraliji in Italiji, ter povabljenima reprezentancama Veliki Britaniji ter Španiji, so se danes pridružile Slovaška, Nemčija, ZDA, Finska, Brazilija in Nizozemska.

Polovica od dvanajstih dvobojev kvalifikacij za skupinski del, ki je na sporedu sredi septembra, je že odločenih, preostalih šest zmagovalcev pa bo znanih v nedeljo.

Srbija brez Novaka Đokovića je bila lahek plen za Slovaško (4:0), trikratni zmagovalci Davisovega pokala Nemci so kljub odpovedi Alexandra Zvereva slavili na Madžarskem (3:1), Finska je potrdila vlogo favorita proti Portugalski (3:1), na dvoboju med Nizozemsko in Švico (3:2) pa je odločitev padla šele v zadnjem dvoboju. Botic Van de Zandschulp je premagal Marc-Andrea Hüslerja s 5:7, 7:6 (5), 6:3.

Že v petek so si mesto med šestnajstimi ekipami, ki se bodo v skupinskem delu potegovale za osem novembrskih četrtfinalnih vozovnic za v Malago, zagotovile ZDA, ki so bile s 4:0 boljše od Ukrajine. Zanesljivo so svoje delo opravili tudi Brazilci na Švedskem (3:1).

Tik pred zmago so na ostalih prizoriščih Kanadčani, Francozi in Čehi, ki po prvem dnevu vodijo 2:0 proti Južni Koreji, Tajvanu oziroma Izraelu, odprto pa ostaja med Argentino in Kazahstanom (1:0), Čilom in Perujem (0:0) ter Hrvaško in Belgijo (1:1).

