Zmagoviti niz Del Potra se je končal

V finalu teniškega turnirja v Miamiju se bosta pomerila Američan John Isner in Nemec Alexander Zverev. Isner, 14. nosilec, je v polfinalu s 6:1 in 7:6 (2) premagal petega nosilca, Argentinca Juana Martina Del Potra, četrtopostavljeni Zverev pa je bil s 7:5 (4) in 6:2 boljši od Španca Pabla Carrena Buste, 16. nosilca.

Isner je v polfinalu 8,9 milijona dolarjev vrednega turnirja ugnal ljubljenca tribun Del Potra, nekdanji zmagovalec US opna pa je tako prekinil niz 15 zaporednih zmag. Američan je proti Argentincu sprožil 13 asov in za zmago potreboval le uro in 23 minut.

"Igral sem veliko pomembnih dvobojev, a nikoli mi ni uspel tako dober start v sezono kot letos. Igram dober tenis, morda najboljšega v zadnjih letih. Dobro sem začel turnir in stopnjeval svoje igre. Dobro se počutim, precej sveže, tako da se že res veselim finala," je po zmagi dejal Isner.

"Ne želim govoriti o tenisu v tem trenutku. Želim ostati zdrav in morda bom izpustil nekaj turnirjev pred odprtim prvenstvom Francije. Zdaj bom šel domov, si privoščil dobro pojedino z žara, nekaj časa preživel s prijatelji in ne bom govoril o tenisu naslednjih nekaj dni," pa je po dvoboju dejal Del Potro.

Isner se bo zdaj v finalu pomeril s petim nosilcem Zverevom, ki je v drugem polfinalu premagal Španca Carrena Busto. Za to je potreboval uro in 28 minut. Dvajsetletni Zverev bo zdaj lovil svoj sedmi posamični naslov na turneji ATP in prvega v tej sezoni. Za zmago nad Carrenom Busto je med drugim dosegel deset asov in uspešno dobil kar 88 odstotkov točk na prvi servis, s 26-letnim Carrenom Busto se bo pomeril prvič.

"Vsak dan si želim dobro servirati. Srečo sem imel, da sem osvojil prvi niz in potem našel svojo igro v drugem," pa je po zmagi povedal Zverev.