Žena Novaka Đokovića: Začela sem jokati

Jelena Đoković že dolga leta spremlja Novaka Đokovića in bila je prisotna pri marsikaterem velikem uspehu svojega izbranca. Med drugim tudi na zadnjih olimpijskih igrah v Parizu, ko se je Novaku izpolnila velika želja, potem ko je osvojil zlato olimpijsko medaljo.

"Začela sem jokati od sreče, ampak ko se je vse skupaj dogajalo, sem pomislila: 'O bog, kaj bo njegov naslednji cilj? Zagotovo se tukaj ne bo ustavil, kako naprej?' Ne vem, ampak je neverjetno. Zlato je bil dolgo njegov cilj, leta je čakal na to. Izjemen je tako po mentalni kot tudi po duhovni moči. Na nek način me navdihuje," je v pogovoru za argentinski "La Nacional" povedala Jelena.

Še vedno je nervozna, ko na igrišču spremlja svojega moža. Foto: Reuters

Kljub temu da je že dolgo časa prisotna na teniških turnirjih, priznava, da je še vedno nervozna ob spremljanju dvobojev. Sicer najbolj uživa v Wimbledonu, kjer je veliko zelenja in so umaknjeni od središča mesta. Včasih smo jo pogosteje videli na tribunah največjih turnirjev. V tem času sta postala starša dvema otrokoma, poleg vsega pa ima veliko dela s fundacijo.

"Da, zdaj potujem manj, on ima veliko turnirjev. Zdaj izbira turnirje glede na to, kam želi iti, in to ni moja stvar. Lahko dela, kar želi v svoji karieri, in ima vso mojo podporo. Otroka sta navdušena in ponosni smo nanj. Če mu lahko pomagamo, da bo ostal še dlje, bomo to naredili."

Jelena Đoković že dolga leta na turneji spremlja Novaka Đokovića. Foto: Ana Kovač

Z Novakom sta skupaj že 20 let in velikokrat se ozre nazaj. Pravzaprav gre za zgodbo, ki jo rada pripoveduje, zdi se ji namreč pravljična. Ni si mogla predstavljati, da bosta živela takšno življenje, saj so se sanje, ki jih je Novak sanjal kot otrok, zdele nemogoče.

"Res je bilo malo ljudi na poti, ki so mu pomagali. Ampak kot sem že povedala, je mentalni velikan. Mislim, da je v tem našel navdih, zato je lahko dosegel veliko več, kot je kdorkoli pričakoval. Nekateri bi rekli, da je to uspeh čez noč, a njegovo življenje ni bilo lahko."

Foto: Reuters

V Parizu ga ne bo, kaj pa na zaključnem turnirju v Torinu?

Novak Đoković je nazadnje igral na ekshibicijskem turnirju "6 Kings Slam", zdaj pa je sporočil, da bo izpustil zadnji letošnji turnir serije masters, kjer je že sedemkrat zmagal. Srbski zvezdnik se je navijačem opravičil, potem ko ga v Parizu ne bodo mogli gledati, in preostalim igralcem na turnirju zaželel vse dobro.

To pomeni, da 37-letni Beograjčan do konca sezone ne misli več igrati turnirja, a še vedno ostaja možnost, da se uvrsti na zaključni turnir v Torinu, kjer se bo zbrala najboljša osmerica letošnje sezone. Nič ne bo odvisno od njega, ampak od preostalih igralcev, kako se bodo odrezali na naslednjih turnirjih.

