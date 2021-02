Želela je, da kaznujejo njenega trenerja: Utihni! #video

Ko na igrišču ne gre najbolje, je nervoza pri igralkah in igralcih še toliko večja. Tako je bilo tudi v četrtfinalnem dvoboju pri Sorani Cirstei, trenutno 71. igralki sveta. Romunski igralki v dvoboju ni šlo nič od rok in na koncu je morala priznati premoč Američanki Ann Li (6:3, 6:1).

Cirstea: Can you give my coach a warning please ? I'm here, there, he keeps talking. I told him 10 times to stop talking"



Veljovic (amused): A warning for your coach is a warning for you. pic.twitter.com/iMxnomrIiW — tennis gifs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 6, 2021

"Utihni, utihni …"

Cirstea je imela v drugem nizu vsega dovolj, potem ko ji Adrian Cruciat, njen trener poskusil nekaj dopovedati. "Utihni, utihni, …," mu je me odmorom zabrusila 30-letna teniška igralka. Ker njen trener še kar ni odnehal, se je ta obrnila na glavno sodnico dvoboja, Marijano Veljović."Mu lahko prosim date opozorilo. Neprestano govori. Ko sem tukaj ali tam, neprestano govori. Že desetkrat sem mu rekla, da naj utihne."

Sorana Cirstea asking the umpire to please give her coach a warning 😂. Veljovic explained that she would be the one getting the warning 😅. pic.twitter.com/CTCPlV0vLb — kritochin (@kritochin85) February 6, 2021

Priznana srbska teniška sodnica ji odgovorila, da opozorilo njenemu trenerju, pomeni opozorilo njej. "Vem, ampak mu lahko prosim poveste, da naj utihne. Desetkrat sem mu to povedala in ne more več," je še sodnici potožila Sorana Cirstea. Na koncu je ostalo le pri njunem pogovoru in ni bilo nobenega opozorila.

Že trinajstič v Melbournu

Sorana Cirstea bo že 13. nastopila na OP Avstralije. Do zdaj se je najdlje prebila do osmine finala leta 2017. Tokrat jo v prvem krogu turnirja za grand slam čaka rojakinja Patricia Maria Tig.