Zanimiva zgodba o uspehu: počutila se je kot krava na ledu

Marija Šarapova, nekdanja vrhunska teniška igralka, je pred leti sama zase dejala, da se na rdečem pesku počuti kot "krava na ledu". A nekaj let za tem je sebi in drugim dokazala ravno nasprotno. Pravzaprav je bilo OP Francije edini turnir za grand slam, kjer je zmagala kar dvakrat.

Marije Šarapove ni treba posebej predstavljati, saj je dolga leta zaznamovala teniško sceno. Ne samo s svojo visokoraslo postavo, ampak tudi z izjemnimi uspehi. V svoji karieri je dosegla pet zmag na turnirjih za grand slam, njeno kariero pa je med drugim zaznamoval tudi dopinški škandal.

Marija Šarapova je v svoji karieri petkrat zmagala na turnirjih za grand slam: Wimbledon (2004), OP ZDA (2006), OP Avstralije (2008), OP Francije (2012, 2014). Foto: Gulliver/Getty Images

Marija Šarapova s svojimi 188 centimetri ni bila ravno grajena za največje uspehe na pesku. Gre za počasnejšo podlago in njene nasprotnice so lažje odgovarjale na njene močne udarce. Zaradi njenega sloga igre je bila vajena igrati krajše točke. To je posledično pomenilo, da fizično ni bila dovolj dobro pripravljena na daljše izmenjave, ki so za igro na pesku značilne.

Na Roland Garrosu je kot 16-letnica prvič igrala leta 2003 in se poslovila že v uvodnem krogu. Malo več kot leto pozneje je Rusinja poskrbela za eno večjih senzacij na turnirjih za grand slam. Zmagala je namreč na turnirju v Wimbledonu, v finalu pa je takrat "padla" velika Serena Williams.

Leta 2007 je dejala, da se na pesku počuti kot krava na ledu

Malokdo je verjel, da ji je nekaj takšnega tudi uspelo na pariškem pesku. A z voljo, potrpežljivostjo in vztrajnostjo je vendarle zmagala na najprestižnejšem turnirju na pesku. Ne enkrat, ampak kar dvakrat.

"Nisem rojena za igraje na pesku. Dobro, mogoče, če si Nadal, ampak vsekakor ne jaz. Nisem odraščala na njem in tudi igrala nisem na pesku. Enostavno sem si zadala nalogo, da se izboljšam," je povedala v enem izmed intervjujev. Leta 2004 in leta 2005 se je v Parizu prebila do četrtfinala. Leta 2007, ko je zase dejala, da se na pesku počuti kot "krava na ledu", pa se je že prebila do polfinala.

Marija Šarapova je imela v svoji karieri veliko težav z ramo. Foto: Gulliver/Getty Images

Leta 2008 je imela prve resne težave z ramo in bila zaradi tega kar devet mesecev odsotna z igrišč. Po tistem se je počasi vračala. Njen servis nikoli ni bil več isti, je pa vse skupaj nadomestila z izjemno fizično pripravljenostjo. Obdobje, ko je bila poškodovana, je namreč izkoristila za ure v fitnesu. S tem je okrepila svojo moč, kar je bilo za njeno igro zelo pomembno.

Marija Šarapova je leta 2004 v Wimbledonu poskrbela za eno večjih presenečenj na turnirjih za grand slam. Foto: Guliverimage/Getty Images

Leta 2012 se je vse sestavilo

Na OP Francije se ji je vse sestavilo leta 2012, ko je v uvodnem krogu Aleksandro Cadantu premagala s 6:0, 6:0, za zmago pa je potrebovala vsega 48 minut. To je bil prvi znak, da bi lahko prišla daleč. Vseeno velja ob tem omeniti, da je tistega leta dobila turnirja v Rimu in Stuttgartu, tako da je vseeno veljala za eno izmed favoritinj.

Šarapova je razkrila, da se je tisto leto prvič počutila, da lahko igra sedem napornih dvobojev na pesku. "Lahko igram proti vsem in lahko se dobro regeneriram. Včasih me je res bolelo. Pred tem sem igrala dvoboj v treh nizih, toda naslednji dan je bilo tako, kot da je "balon počil".

Tistega leta je v finalu OP Francije premagala Saro Errani (6:3, 6:2). S tem je na svetovni lestvici prevzela prvo mesto in postala šele deseta igralka v zgodovini tega športa, ki je zmagala vse štiri turnirje za grand slam. Ob podelitvi je njen nasmeh povedal vse. "To je čudovit trenutek v moji karieri. Res sem brez besed. Bila je dolga pot, da sem prišla do te ravni," je povedala takrat 25-letna Šarapova.

Marija Šarapova se je po končani karieri zelo dobro znašla v poslovnih vodah, pred časom pa je tudi prvič postala mama. Foto: Gulliver/Getty Images

Verjetno bi se šla napit

Takšen podvig ji je uspel še leta 2014. Tisti finale, ko je igrala proti Simoni Halep, je bil veliko bolj zahteven kot proti Italijanki leta 2012. Naredila je kar 12 dvojnih napak, svoje pa sta dodali še vlaga in vročina. Vseeno je na koncu Šarapova po nekaj več kot treh urah zmagala z izidom 6:4, 6:7 (5), 6:4. Pravzaprav je OP Francije njen edini turnir za grand slam, ki ga je dvakrat osvojila. Kdo bi si mislil?

"Če bi mi kdo v določeni fazi kariere dejal, da bom imela na Roland Garrosu več zmag kot na kateremkoli drugem turnirju za grand slam, bi se šla verjetno napit ali pa bi mu rekla, da naj se gre napit. Eno ali drugo," se je slikovito izrazila danes že upokojena teniška igralka.

