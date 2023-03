Razkriva, kako ji je uspelo?

Marija Šarapova, petkratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je bila v obdobju svoje športne kariere kar nekaj časa najbolje plačana in najprepoznavnejša športnica na svetu. Leta 2004 je že pri svojih 17 letih osvojila turnir v Wimbledonu in kmalu zatem postala predstavnica nekaterih največjih svetovnih znamk. Rusinja pa se tudi zelo dobro znajde v poslovnem svetu, potem ko je sklenila kar nekaj pomembnih poslov, prav tako tudi sama gradi prepoznavne blagovne znamke.

Marija Šarapova ima tudi svojo blagovno znamko Sugarpova. Foto: Gulliver/Getty Images

Obkrožen moraš biti s pravimi ljudmi

Šarapova je v podkastu Glossy Podcast dejala, da so za uspešen posel potrebni vsa moč tega sveta, zelo pametni in razgledani ljudje, ki te vodijo in ti pomagajo razumeti, v katere posle se je vredno spuščati. Še posebno takrat, ko si mlad in tega sveta še ne poznaš.

"Težko je imeti pravi nadzor nad posli in razumeti, kaj ljudje resnično želijo od tebe in kako pristno je. Poslušajte ljudi, ki so vam blizu, še posebej takrat, ko ste mladi. Obkrožen moraš biti z močnimi ljudmi, ki skrbijo zate in ne želijo služiti na tvoj račun. Eden od razlogov, da sem lahko prihranila denar in se odločala za pametne naložbe, je bil, da sem imela nekoga, ki me je varoval," je dejala danes 35-letna Šarapova, ki je športno pot končala leta 2020.

Leta 2016 je sporočila, da je padla na dopinškem testu. Foto: Reuters

Ni ji šlo vedno kot po maslu

A tudi v športni karieri ji ni šlo vse kot po maslu, potem ko je leta 2016 sporočila, da je padla na dopinškem testu. Sprva je dobila kazen dveh let prepovedi igranja, po pritožbi na mednarodnem športnem razsodišču (CAS) v Lozani so ji kazen znižali na 15 mesecev. Zaradi tega so se ji vsaj začasno odpovedali nekateri sponzorji. Med njimi tudi športna znamka Nike.

Po tistem Šarapova nikoli ni bila več igralka, kot je bila pred tem škandalom, saj je do konca svoje kariere osvojila le še en turnir. K temu so veliko pripomogle tudi poškodbe, zaradi katerih je končala svojo športno kariero.

Šarapova je lani poleti postala mama, potem ko sta z zaročencem Alexandrom Gilkeso dobila sina Theodora. Kot je dejala, v tej vlogi zelo uživa.

