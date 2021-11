Za prestižno zmago se bosta udarila Medvedjev in Zverev

Morda so ljubitelji tenisa v finalu pričakovali Novaka Đokovića, prvega igralca sveta, a ga je v soboto zvečer po treh nizih premagal Aleksander Zverev. Njegov nasprotnik v sklepnem dejanju prestižnega turnirja bo Daniil Medvedjev.

Oba finalista sta že zmagala na tem turnirju. Zverev je zmagal leta 2018, Medvedjev pa brani lanski naslov. Rus in Nemec se zelo dobro poznata, saj sta do zdaj igrala enajst medsebojnih dvobojev. Rezultat v zmagah je minimalno v korist Moskovčana, ki vodi s 6:5. Zadnji dvoboj sta pred dnevi igrala ravno na tem turnirju, ko je v skupinskem delu po treh nizih tesno zmagal Medvedjev.

Aleksander Zverev je v polfinalu premagal Novaka Đokovića. Foto: Reuters

"Veselim se, da bom imel še eno priložnost, in vesel sem, da sem v finalu. On je (Daniil Medvedjev op. p.) eden najboljših igralcev na svetu in ne glede na vse bo to težek dvoboj," je po sobotni zmagi nad Đokovićem povedal Zverev.