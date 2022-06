Za noben drug grand slam ne bi tvegal lastnega zdravja

Foto: Reuters Dan po osvojenem rekordnem 22. grand slamu, 14. na odprtem prvenstvu Francije, je Rafael Nadal s pokalom poziral ob reki Seni z Eifflovim stolpom v ozadju. In nato še enkrat spregovoril o poškodbi stopala, s katero je nastopal ta dva tedna v Parizu. Zaradi Müller-Weissovega sindroma, kroničnih in neozdravljivih bolečin v stopalih, so mu pred dvoboji z injekcijo omrtvičili živec v stopalu.

"Najverjetneje ne," je odgovoril na vprašanje, ali bi s takšno poškodbo odigral katerega od preostalih treh turnirjev za grand slam. A Pariz mu toliko pomeni, da je tvegal lastno zdravje. To je bil njegov 14. finale Rolanda Garrosa. Vse je osvojil. "Roland Garros je del zgodovine moje kariere. V moji karieri ima najpomembnejše mesto. Seveda so olimpijske igre najpomembnejši dogodek v svetu športa. Zato je težko izbrati. Še posebej zdaj. A zame osebno je Roland Garros še bolj poseben kot olimpijske igre." Leta 2008 je zlato olimpijsko kolajno osvojil v Pekingu.

"Nisem vedel, ali se bom prebil v drugi teden turnirja"

Foto: Reuters Tako je z osvojeno lovoriko presenetil samega sebe. Pred OP Francije to sezono ni osvojil nobenega od turnirjev na pesku. "V preteklosti sem sem prišel z dvema ali tremi osvojenimi turnirji. Monte Carlo, Barcelona, Madrid ali Rima ali Hamburg. Osvojeni turnirji ti dajo nekaj dodatne samozavesti. Tokrat pa sploh nisem vedel, ali se bom lahko prebil v drugi teden turnirja. Šel sem dvoboj za dvobojem, trening za treningom. Z mislijo, da bi bil na vsakem naslednjem boljši."

Pravi, da tako slabo pripravljen v Pariz ni prišel še nikoli. Tako je v četrtfinalu premagal številko 1 na lestvici ATP Novaka Đokovića. Srb je sicer po dvoboju izrazil dvom, ali je Španec res poškodovan, kot trdi. Največ težav mu je povzročal Alexander Zverev, s katerim sta prva dva niza polfinala igrala več kot tri ure. A si je nato Nemec grdo zvil gleženj in moral dvoboj predati.

"Ta naslov je eden od najbolj čustvenih in posebnih"

S pokalom pred Eifflovim stolpom na enem od mostov čez Seno. Foto: Reuters Nato je sledil samo še nedeljski finale, kjer pa je 36-letnik kar 13 let mlajšega in fizično bolje pripravljenega Norvežana Casperja Ruuda premagal brez izgubljenega niza. "To je moj 14. naslov. Tukaj sem doživel že vsa mogoča čustva. Ta naslov pa je najbolj nepričakovan, presenetljiv. Zaradi vsega, kar sem moral storiti, da sem sploh lahko igral, je ta naslov eden od najbolj čustvenih in posebnih."

O svojem nastopu v Parizu sicer ni dvomil. "Prepričan sem bil, da bom lahko igral. Kot sem pojasnil že po dvoboju, igram brez občutkov v stopalu. Z anestetikom mi omrtvičijo stopalo, da med dvobojem spi. A težava niso samo dvoboji, gre še za treninge, za priprave. Nisem okleval o nastopu v Parizu, mislil pa sem, da ne bom konkurenčen."

O naslednjem turnirju sezone Nadal še ni želel govoriti. Upa, da bi lahko nastopil na poletnem grand slamu v Wimbledonu. Ni več najmlajši, ob kroničnih težavah s stopalom se tako ne upa ozirati niti v leto 2024, ko bo Roland Garros gostil olimpijski teniški turnir.