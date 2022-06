Legendarni Američan se je pošalil s "starčkom" Nadalom

Čeprav se Rafael Nadal srečuje z različnimi zdravstvenimi težavami, mu to, ko napoči trenutek za največje turnirje na svetu, ne pride do živega. V Parizu je s pomočjo protibolečinskih tablet, s katerimi je omrtvičil živec v levem stopalu, šel do konca in z izjemno predstavo v velikem finalu povsem nadigral Norvežana Casperja Ruuda.

13 let mlajšemu Skandinavcu je prepustil le šest iger in tako navdušil teniški svet, da je nekdanji hrvaški as Ivan Ljubičić, zdajšnji trener Rogerja Federerja, predlagal, da bi osrednje igrišče v Parizu, poimenovano po Philippu Chatrierju, od zdaj nosilo ime 36-letnega španskega asa.

Not many PLAYED 14 @rolandgarros tournaments. He won it 14 times. There is no word to describe this feat. Don't think good old Phillippe would mind if his court changes the name to Rafael Nadal - statue is not enough