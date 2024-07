Na teniškem turnirju v Wimbledonu je v nedeljo na sporedu zadnje dejanje, ko se bosta v finalu na turnirju za grand slam pomerila Novak Đoković in Carlos Alcaraz. To bo lanska ponovitev finala in ljubitelji tenisa si obetajo pravo teniško poslastico. Igralca se bosta pomerila ob 15. uri.

Lani je finale presenetljivo po petih nizih dobil Carlos Alcaraz in srbskega zvezdnika pustil praznih rok. Novak Đoković se mu bo zagotovo želel maščevati za lanski poraz, s tem pa bo želel v svojo vitrino postaviti osmo lovoriko z Wimbledona, skupno pa 25. zmago na turnirjih za grand slam. A premagati 21-letnega Carlosa Alcaraz bo vse prej kot lahka naloga, saj šele 21-letni Španec do zdaj ni izgubil še nobenega finala na turnirjih za grand slam. Do zdaj pa je zmagal na treh turnirjih velike četverice. Tudi njuna medsebojna statistika v zmagah je tesna. Do zdaj sta igrala pet uradnih medsebojnih dvobojev, izid v zmagah pa je 3:2 za Đokovića.

Carlos Alcaraz bo zagotovo naredil vse, da ubrani zmago na najprestižnejšem turnirju na teniški turneji. Foto: Guliverimage

Alcaraz: Mislim, da sem pripravljen na to

Če bo Alcaraz, tretji nosilec turnirja, še drugič zapored zmagal Wimbledon, bo postal šele šesti igralec v zgodovini, ki mu je v isti sezoni uspelo zmagati Roland Garros in Wimbledon. Pred tem je to uspelo Rodu Laverju, Bjornu Borgu, Rafaelu Nadalu, Rogerju Federerju in nazadnje tudi Novaku Đokoviću, njegovemu današnjemu nasprotniku.

"Zmagovati turnirje za grand slam je težko. Sploh prehod s peska na travo je nekaj posebnega, ker gre za povsem različni podlagi," je pred 14 dnevi povedal Alcaraz. "Recimo, da bom poskusil. Želim si dati svoje ime na majhen seznam in zmagati Roland Garros in Wimbledon v istem letu. Vem, da bo to res težak in velik izziv zame, a mislim, da sem pripravljen na to."

Bo Novak Đoković občinstvu po finalu spet igral violino? Foto: Guliverimage

Na drugi strani ima Đoković v lasti že celo kopico rekordov. V primeru današnje zmage bo osvojil 25. zmago na turnirjih za grand slam in s tem postal lastnik največ zmag v moški in ženski konkurenci. Zdaj je s 24 zmagami izenačen z legendarno avstralsko igralko Margaret Court, medtem ko je v moški konkurenci že nekaj časa vodilni. Na drugem mestu je namreč Rafael Nadal, ki jih zmagal 22-krat. Prav tako bi se z morebitno zmago v Wimbledonu izenačil z Rogerjem Federerjem, ki je v All England Clubu zmagal osemkrat.

Ne pozabimo, da je imel srbski teniški zvezdnik pred kratkim operacijo kolena in njegov nastop v Wimbledonu je bil pod velikim vprašajem. A za zdaj kaže, da ga koleno ne ovira pri pohodu na novo zmago. Tudi sam se zaveda, da ga čaka precej težko delo, če bo želel premagati Alcaraza.

"Tukaj me je že premagal v petih napetih nizih," je uvodoma povedal 37-letnik in priznal, da tokrat pričakuje napet obračun. "To bo velik obračun na igrišču. Gre za popolnega igralca, zato bom moral v nedeljo dati vse od sebe, če ga bom želel premagati," je razkril Beograjčan, ki je do svojega desetega finala v Wimbledonu izgubil le dva niza.

Vse do zadnjega je bil v dvomih

"Bilo je veliko dvomov," je pred časom povedal Nole, ko je govoril o možnostih igranja na letošnjem Wimbledonu. "Osem dni pred začetkom turnirja nisem vedel, ali bom sploh igral. Vse je bilo odprto do dneva, ko je bil žreb. Odigral sem nekaj nizov na treningih z vrhunskimi igralci in ekshibicijsko tekmo. To je bil dokaz, da lahko igram in lahko pridem daleč in da ne bom samo del tega turnirja."

⚽️ Morata 🤝 Alcaraz 🎾



Will Spain take home the #EURO2024 and @Wimbledon men's trophy? 🏆 pic.twitter.com/XJEzV5E9oh — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 13, 2024

Podpora, ki bo Španca zagotovo še dodatno podžgala

Na čigavo stran se bo tokrat postavilo občinstvo, je težko oceniti. Novak Đoković je pred dnevi prišel navzkriž z nekaterimi posamezniki, ki naj bi ga provocirali s tribun. Čeprav ga je dobršen del javnosti ob tem podprl, pa je tudi nekaj tistih, ki se ne strinjajo z njegovimi dejanji na igrišču. Kot vemo, bo danes zvečer na sporedu finale evropskega nogometnega prvenstva, ko se bosta med seboj pomerili Anglija in Španija.

Znano je, da je Alcaraz velik ljubitelj nogometa in razumljivo tudi velik navijač Španije. Pred finalnim dvobojem Carlosa Alcaraza podpirajo španski nogometaši. Na družbenih omrežjih se je oglasil Alvaro Morata, kapetan španske nogometne reprezentance, ki je svojemu rojaku sporočil, da upa, da bo nedelja nepozaben dan za Španijo. "Iz srca te bomo podpirali. In kot vedno praviš, oba veva, kaj je potrebno za zmago. Upam, da se bova prihodnji teden videla v Madridu in skupaj praznovala. Upam, da bo nedelja poseben dan za vse, in prepričan sem, da bo tudi zate. Pošiljam velik objem. Naredimo to! Vamos!"

Kate Middleton bo prav tako gledala finale. Foto: Guliverimage

Lovoriko bo podelila Kate Middleton

Zelo razveseljiva novica je tudi, da si bo finale ogledala tudi princesa Kate Middleton, ki se bo v javnosti pokazala šele drugič po tem, ko so marca razkrili, da ima raka in prejema preventivno kemoterapijo. Med drugim bo Kate lovoriko predala zmagovalcu današnjega dvoboja.

Wimbledon, ATP, finale:



Carlos Alcaraz (Špa/1) – Novak Đoković (Srb/3)