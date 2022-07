Po Đokoviću danes v ogenj še Nadal

Rafael Nadal in Taylor Fritz se bosta srečala prvič po marcu, ko sta se pomerila na Indian Wellsu. Takrat je Fritz slavil s 6:3 in 7:6 (5) in poskrbel za enega večjih presenečenj sezone. Nadal je imel takrat težave z načetimi rebri, zdaj pa je odločen, da se 11. nosilcu turnirja oddolži za marčevski poraz. Nadal je letos na 37 dvobojih zmagal kar 34-krat, ob tem je osvojil še turnirja za grand slam na Roland Garrosu in OP Avstralije. Igralca sta se do zdaj pomerila dvakrat, rezultat v zmagah je 1:1.

"Kaj sem se naučil od najinega zadnjega snidenja? Nič, ker sem imel takrat počeno rebro, zato se je bilo težko naučiti kaj pametnega. Očitno je, da Fritz igra na zelo visoki ravni, za njim je odlična sezona, zmaguje povsod. Teden dni pred Wimbledonom je osvojil turnir v Eastbournu, zdaj se je tu uvrstil v četrtfinale," je pred obračunom povedal Nadal, ki v Wimbledonu lovi svoj 23. grand slam naslov.

Taylor Fritz se bo zoperstavil Rafaelu Nadalu. Foto: Reuters

Svojo priložnost bo iskal tudi Fritz. "Na najinem marčevskem dvoboju sem bil zelo agresiven. Izkoristil sem svoje priložnosti in tudi danes jih bom poskusil," je bil jasen Američan.

Kyrgios ali Garin?

Prvič pa se bosta v četrtfinalu med seboj udarila Nick Kyrgios in Cristian Garin. Čilenec ima v svoji zbirki pet naslovov na ATP-turnirjih, vseh pet je osvojil na peščeni podlagi. Na drugi strani je Kyrgios na travi vknjižil 11 zaporednih zmag. Avstralec bo tretjič v karieri nastopil na četrtfinalu turnirja za grand slam.