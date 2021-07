Federer postavil nov mejnik, Đoković do jubilejnega četrtfinala na grand slamih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković si je v Wimbledonu zagotovil četrtfinale, potem ko je v osmini finala brez težav ugnal Čilenca Christiana Garina. Za Đokovića je bila to jubilejna 50. uvrstitev v četrtfinale na turnirjih za grand slam. Roger Federer, za katerega je to že 22. Wimbledon, si je 18. zagotovil četrtfinale. Z 39 leti in 11 meseci je postal najstarejši teniški igralec v odprti eri s četrtfinalno vstopnico Wimbledona.

"Samozavest je zelo visoka po zmagi v Parizu. Bilo je težko, imel sem dva dvoboja s petimi nizi v drugem tednu, toda po drugi strani mi je dalo krila. Zdaj se počutim vse bolje, vsakič, ko preskočim oviro, sem bolj samozavesten," je skrivnost uspeha skušal pojasniti srbski zvezdnik. Če bo uspešen do konca, bo izenačil rekord z 20. lovoriko na velikih turnirjih, obenem pa bo imel v rokah še šesto zmago v Wimbledonu. Bo pa še za korak bližje koledarskemu grand slamu z vsemi štirimi osvojenimi turnirji v enem letu, kar je nazadnje uspelo Rodu Laverju leta 1969.

A kljub današnji zmagi se ne želi obremenjevati s tem, ali si že zasluži naziv "najboljši vseh časov". "Počutim se počaščenega, vesel sem, da lahko soustvarjam zgodovino športa. Po drugi strani pa to ne bo spremenilo moje športne poti in vsakdanje rutine. Če se bom začel posvečati tem razpravam, me bodo zanesljivo iztirile."

Đokovićev naslednji tekmec bo Madžar Marton Fucsovics, ki je ugnal petega nosilca Rusa Andreja Rubljova s 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3. Fucsovics je poskrbel za zgodovinski uspeh madžarskega tenisa, saj je postal šele tretji igralec te države in prvi po dolgih 73 letih z uvrstitvijo v wimbledonski četrtfinale. Pred njim je to uspelo Beli von Kehrlingu leta 1929 in Jozsefu Asbothu 1948.

Roger Federer je izločil Italijana Lorenza Sonegain se uvrstil v 18. wimbledonski četrtfinale. Foto: Guliverimage