V živo: Federer nad Britanca, oči uprte v Nadala in problematičnega Avstralca

Rafael Nadal se bo v drugem krogu pomeril z Nickom Kyrgiosom. Avstralec je pred kratkim ostro kritiziral Španca in tudi Novaka Đokovića. Med drugim je dejal, da z Nadalom ne bi šel nikoli na pivo, zato bo še toliko bolj zanimivo videti, kako se bo vse skupaj odražalo na igrišču. Zelo zanimiva je tudi njuna medsebojna statistika. Do zdaj sta igrala šestkrat, izid je 3:3, edini dvoboj, ki sta ga odigrala na travi, pa je dobil Kyrgios.

Foto: Gulliver/Getty Images

Federer ne bi smel imeti težav

Roger Federer ima vsaj na papirju veliko lažjega nasprotnika. Osemkratni zmagovalec Wimbledona v drugem krogu igra z domačinom Jayem Clarkom, ki šele drugič igra v glavnem delu turnirja v Londonu in je šele 169. igralec sveta. Za Švicarja in Britanca je to prvi medsebojni dvoboj.

Na delu je tudi finalist iz leta 2017 Marin Čilić, ki mu proti Portugalcu Joau Sousi ne kaže najbolje.

ATP