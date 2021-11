Vrnitev: po operaciji je lahko šel le na sprehod

Miha Šimenc se je dolgo časa boril s poškodbo (diskus hernija op. p.) in hudimi bolečinami. Že pred časom nam je razkril, da so bile tako hude, da se je zjutraj komaj oblekel. Po operaciji in z železno voljo se je Logatčan vrnil v tekaške smučine z željo, da še enkrat pokaže, da v šprintu spada v širši vrh.

Po operaciji je najprej odšel na krajše sprehode. Foto: Urban Meglič/Sportida

Lanska zima: Treniral sem, kadar sem želel

Šimenc se zaveda, da so poškodbe del športa in da v vrhunskem športu lahko doletijo skoraj vsakogar. Tudi njega so, zato se mu je zdela lanska sezona še toliko bolj zanimiva. "Ravno, ko so tekmovalci začeli sezono, sem jaz začel trenirati. Imel sem povsem drugačno zimo. Treniral sem, kadar sem želel in kolikor sem želel. Ni bilo nobenega pritiska. Po drugi strani pa sem si želel tekmovati, a še nisem smel. Vedel sem, kaj moram narediti in kako premagati rehabilitacijo," je uvodoma povedal Šimenc, čigar najboljša uvrstitev s svetovnega pokala je sedmo mesto v šprintu.

"Zaradi hrbta nisem izpustil niti dveh treningov." Foto: Urban Meglič/Sportida

Začel je s sprehodi

Po operaciji ni imel praktično nobenega počitka, saj je šel že naslednji dan domov in se za začetek lotil krajših sprehodov. Po enem mesecu je lahko prehodil že deset kilometrov. "Vseskozi je bila na sporedu vadba. Način treninga se je spremenil, ampak sem moral vsak dan nekaj početi, da bi bila rehabilitacija čim boljša in čim prej končana," se prvih dni po operaciji spominja Miha. Trenutno je zelo vesel, da v hrbtu ne čuti nobenih bolečin.

"Prvi cilj sezone je bil, da lahko treniram brez bolečin. To nam je uspelo, saj zaradi hrbta nisem izpustil niti dveh treningov. Bolečine v hrbtu se ne pojavljajo več zaradi hernije, ampak bolj zaradi tega, ker leto in pol nisem tekmoval v klasičnem slogu. Te bolečine so prisotne dva ali tri dni in potem minejo. Moram kar potrkati, da nimam več težav zaradi hernije," je z olajšanjem razlagal 25-letni slovenski reprezentant.

Na novo sezono se je lahko pripravljal običajno.

Tekmovalni ritem bi rad ujel že zelo kmalu

Prva letošnja tekma svetovnega pokala ga čaka v Ruki na Finskem in Šimenc si želi, da čim prej najde tekmovalni ritem. Meni, da se bo to videlo že na uvodnih tekmah.

"Upam, da čim prej. To se bo videlo že na prvih tekmah. Mislim, da sem vseeno dal skozi toliko tekem v svetovnem pokalu, da ne bom potreboval pol sezone, da bom spet zraven. Mislim, da bom potreboval dve ali tri tekme, morda dva konca tedna, potem pa bi morale zadeve steči. Tak je moj načrt, ampak moramo počakati na tekme."