Mirka ni edina, ki je pomembna v življenju Rogerja Federerja

Eden najboljših teniških igralcev vseh časov je poleg svoje žene izpostavil tudi kondicijskega trenerja Pierra Paganinija, ki zelo vpliva nanj.

"Če moja družina in moje življenje ne bi bilo srečno, potem bi moj tenis nihal," je priznal 37-letni Švicar, ki je prepričan, da v nasprotnem primeru ne bi igral tako dobro. Baselčan za svoje uspehe zelo pogosto izpostavlja svojo ženo Mirko.

"Moja žena, ki sem jo srečal na olimpijskih igrah v Sydneyju, je zelo pomembna v mojem življenju. Vedno je bila zraven in zaradi nje sem še bolj konstanten," je razkril 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Pierre Paganini (Federer's fitness coach) on Federer's recent clay court practice sessions:



"He is like a child going on his first schooltrip, it is great to see this enthusiasm, it has a positive impact on the quality of the practice sessions." pic.twitter.com/Bc1w9aL3fQ