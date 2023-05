Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnje čase veliko poslušamo o poškodbah trenutno največjih akterjev svetovnega tenisa, Novaka Đokovića in Rafaela Nadala. Zadnjega zaradi poškodb že vse od januarja nismo videli na teniških igriščih. In vse glasnejše so govorice, da Španca, 14-kratnega zmagovalca Rolanda Garrosa, letos ne bo niti na pariškem pesku.

Đoković daleč od zmagovalne forme

Prav nič blesteče na zadnjih dveh turnirjih ni deloval niti Novak Đoković. Prvi igralec sveta se je v Monte Carlu poslovil v osmini finala, na domačem turnirju v Banjaluki pa je izgubil že v četrtfinalu. Srb ima nekaj težav s komolcem, zato je moral izpustiti turnir v Madridu, ga pa bomo v primerjavi z Nadalom videli na turnirju v Rimu.

Rafael Nadal je nazadnje igral januarja na OP Avstralije. Foto: Guliverimage

Velik udarec za tenis

Na ves položaj se je odzval Roger Federer, legendarni teniški igralec, ki se je lani poslovil od profesionalnega tenisa. Tudi njega skrbi, kako bo videti turnir v Parizu, če tam ne bo včasih njegovega največjega nasprotnika in dobrega prijatelja Rafaela Nadala.

Švicar je bil ta konec tedna na dirki formule 1 v Miamiju in je spregovoril tudi o teniškem dogajanju. "Brutalno bo, če Nadala ne bo v Parizu. Velik udarec za tenis, če Rafe ne bo tam. Še vedno upam, da bo prišel. Videl sem, da je odpovedal turnir serije masters v Rimu, tako da mu želim vse najboljše," je uvodoma povedal 41-letni Federer in se nato dotaknil tudi Novaka Đokovića.

Novak Đoković je v zadnjem času v vse prej kot dobri formi. Foto: Reuters

"Očitno je, da Novak ni veliko igral. Upam, da bo močan in da se bo dobro počutil. Vidim pa, da prihaja veliko mladih fantov. Vse skupaj bom zelo pozorno spremljal," je še dejal še vedno eden od najbolje plačanih športnikov na svetu.

OP Francije bo trajal od 28. maja do 11. junija.

Preberite še: