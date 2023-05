Nadal odpovedal tudi nastop v Rimu

Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je odpovedal nastop na turnirju ATP v Rimu, ki bo prihodnji teden. To bo tudi zadnji večji turnir pred odprtim prvenstvom Francije, kjer bi moral Španec braniti naslov, a so možnosti za njegov nastop vse manjše, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nadal še vedno ni povsem nared po tem, ko si je na odprtem prvenstvu Avstralije v začetku leta poškodoval kolk. "Pozdravljeni! Zelo mi je žal, da moram oznaniti to, da ne bom nastopil na turnirju v Rimu. Vsi veste, koliko me boli, da bom moral izpustiti še enega od turnirjev, ki so zaznamovali mojo poklicno in osebno kariero," je med drugim na Twitterju zapisal 36-letni Nadal.

"Čeprav sem v zadnjih dneh opazil določen napredek, pa je minilo veliko mesecev, v katerih nisem mogel vaditi na visoki ravni. Proces prilagajanja pa zahteva določen čas. Tako nimam izbire, to moram sprejeti in delati naprej," je dodal.

Nadal je dobil rimski turnir desetkrat in nikoli ni še šel na Roland Garros brez vsaj enega "ogrevalnega" turnirja na pesku. Kljub vsem težavam s poškodbami nikoli ni izpustil igranja v Parizu, odkar je leta 2005 osvojil prvega od 14 naslovov na OP Francije. Leta 2016 je sicer predčasno končal turnir pred tretjim krogom zaradi težav z zapestjem.

Pred začetkom OP Francije 28. maja sta tudi še turnirja v Lyonu in Ženevi, kjer bi lahko Nadal še dobil posebno povabilo organizatorjev.

