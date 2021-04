Več denarja za nagrade na teniških turnirjih na Otočcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S tem TS še naprej sledi strategiji, v kateri je med drugim zapisala, da bo od leta 2020 naprej vsako leto v slovenski teniški koledar dodala vsaj en profesionalni turnir tako imenovanega World Tennis Toura z nagradnim skladom najmanj 12.400 evrov.

Priložnost mlademu rodu perspektivnih igralk

"V vodstvu naše organizacije smo se odločili za povečanje nagradnega sklada, s katerim želimo tudi nagraditi teniški klub Krka Otočec, ki je izjemno organiziral zadnji turnir. Ob tem pa dajemo priložnost mlademu rodu perspektivnih igralk, kot sta Živa Falkner in Pia Lovrič, da lahko tudi doma nastopata na močnih turnirjih," je dejal direktor TS Gregor Krušič.

Prav turnir na Otočcu je bil lani prvi po omenjeni strategiji TS. Letos nadaljujejo z organizacijo tovrstnih turnirjev, in sicer bosta v maju potekala dva ženska turnirja na Otočcu z nagradnim skladom 25 tisoč dolarjev. Prvi na sporedu, Krka open Otočec 2021, bo potekal med 25. in 30. majem, drugi pa bo Otočec open 2021, ki se bo odvijal od 31. maja do 6. junija.

V programu še Velenje in Portorož, naslednje leto Litija

Poleg turnirjev na Otočcu bo organiziran še moški turnir v Velenju, ki ga bo organiziral ŠTK Velenje. Poleg tega bo TS v drugem in tretjem tednu avgusta v Portorožu organizirala dva turnirja z nagradnim skladom 40 tisoč dolarjev (33.150 evrov). Vrhunec turnirskega dogajanja v letošnji sezoni pa bo turnir WTA Zavarovalnica Sava Portorož, ki bo sredi septembra.

Ob tem potekajo konstruktivni pogovori, da bi že letos izpolnili cilj za naslednje leto in bi turnir ITF ravni organizirali tudi v Litiji. Teniški klub AS Litija ima med svojimi člani tudi perspektivnega Bora Artnaka, za katerega bi bil nastop na domačem turnirju velika motivacija za nadaljnje delo, še dodaja TS.

