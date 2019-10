V živo: Aljaž Bedene v Moskvi proti dvometrskemu Hrvatu, Hercogova uspešna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniška sezona se nadaljuje. Igralci se mudijo v Rusiji, kjer igrata tudi Aljaž Bedene in Polona Hercog. Hercogova se je že uvrstila v drugi krog, Aljaž Bedene pa bo v prvem krogu igral proti Hrvatu Ivo Karloviću.

Aljaž Bedene, trenutno naš najboljši teniški igralec, se po krajšem premoru znova vrača na igrišče. Na turnirju v Moskvi, kjer se je lani prebil do drugega kroga, bo igral proti hrvaškemu veteranu Ivo Karloviću, ki ima že 40 let. Igralca sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje, vse pa je dobil naš igralec.

Polona Hercog je bila boljša od Čehinje Siniakove. Foto: Gulliver/Getty Images

Hercogova po dobri uri boljša od Čehinje

Polona Hercog je svoje delo odlično opravila, potem ko je v prvem krogu premagala Čehinjo Katerino Siniakovo, 60. igralko sveta. Mariborčanka je zmagala po dveh nizih (6:4, 6:2) in Čehinjo ugnala še tretjič v karieri. Njena nasprotnica v drugem krogu bo Švicarka Belinda Bencic, ki je na turnirju postavljena kot 3. nosilka. Polona, ki je trenutno na 49. mestu svetovne lestvice, je za zmago v uvodnem krogu potrebovala eno uro in 18 minut.

